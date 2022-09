Challenger Siviglia: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Sei azzurri tra Md e Quali

Challenger Siviglia – Tabellone Principale – terra

(1) Martinez, Pedro vs (SE) Coppejans, Kimmer

Qualifier vs (WC) Lopez Montagud, Carlos

(Alt) Giustino, Lorenzo vs Diaz Acosta, Facundo

Qualifier vs (7) Muller, Alexandre

(3) Carballes Baena, Roberto vs Zekic, Miljan

Virtanen, Otto vs Qualifier

Sanchez Izquierdo, Nikolas vs Moroni, Gian Marco

Qualifier vs (6) Delbonis, Federico

(8) Trungelliti, Marco vs (WC) Barranco Cosano, Javier

(Alt) Skatov, Timofey vs Brancaccio, Raul

(WC) Janowicz, Jerzy vs (Alt) Ferreira Silva, Frederico

Qualifier vs (4) Taberner, Carlos

(5) Agamenone, Franco vs Marozsan, Fabian

Alvarez Varona, Nicolas vs Bonadio, Riccardo

Qualifier vs Svrcina, Dalibor

Serdarusic, Nino vs (2) Zapata Miralles, Bernabe

(1) Roca Batalla, Oriolvs (Alt) Jecan, Alexandruvs (7) Chepelev, Andrey

(2) Jianu, Filip Cristian vs (Alt) Toledo Bague, Pol

Llamas Ruiz, Pablo vs (9) Gutierrez, Oscar Jose

(3) Moreno De Alboran, Nicolas vs (Alt) Lopez Morillo, Imanol

(WC) Winter Lopez, Benjamin vs (8) Mochizuki, Shintaro

(4) Burruchaga, Roman Andres vs Bobrov, Bogdan

(WC) Alcala Gurri, Max vs (11) Barroso Campos, Alberto

(5) Blanchet, Ugo vs (WC) Merida, Daniel

(Alt) Folliot, Quentin vs (12) Cretu, Cezar

(6/Alt) Durasovic, Viktor vs Vanshelboim, Eric

(WC) Cervantes, Inigo vs (10) Cuevas, Martin

Central – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Nicolas Moreno De Alboran vs [Alt] Imanol Lopez Morillo

2. [WC] Max Alcala Gurri vs [11] Alberto Barroso Campos

3. [WC] Inigo Cervantes vs [10] Martin Cuevas

4. [1] Oriol Roca Batalla vs [Alt] Alexandru Jecan

Pista 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Benjamin Winter Lopez vs [8] Shintaro Mochizuki

2. [5] Ugo Blanchet vs [WC] Daniel Merida

3. Pablo Llamas Ruiz vs [9] Oscar Jose Gutierrez

4. [2] Filip Cristian Jianu vs [Alt] Pol Toledo Bague

Pista 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Quentin Folliot vs [12] Cezar Cretu

2. [4] Roman Andres Burruchaga vs Bogdan Bobrov

3. [6/Alt] Viktor Durasovic vs Eric Vanshelboim

4. Giovanni Fonio vs [7] Andrey Chepelev