Us Open: Jannik Sinner approda al terzo turno. “Il secondo set è stata la chiave” (con il video della partita)

Jannik Sinner approda al terzo turno degli Us Open.

Il 21enne di Sesto Pusteria, n.13 del ranking ed 11 del seeding, alla quarta partecipazione con gli ottavi dello scorso anno come miglior risultato, ha battuto al secondo turno 64 76(8) 62, in due ore e 22 minuti di partita, lo statunitense Christopher Eubanks, n.145 ATP, proveniente dalle qualificazioni.

Sabato al terzo turno Sinner dovrà vedersela con il vincente del match tra il bulgaro Grigor Dimitrov, n.19 del ranking e 17 del seeding, e lo statunitense Brandon Nakashima, n.69 ATP.

Dichiara Sinner al termine della partita: “Il secondo set è stata la chiave: tutti e due abbiamo speso tanto. Nel tie-break ho cercato di servire al meglio e poi nel terzo è diventato tutto più semplice. Bellissima atmosfera: sono contento di aver vinto. Cosa farò nella giornata di riposo? Giocherò a carte con il mio team, poi un po’ di allenamento ma la cosa più importante è dormire: quando giochi tre set su cinque riposare è importante”.

Primo set: Sinner avanti per 5 a 1 grazie ai break nel terzo e quinto gioco mancava nel sesto game ben 4 palle set sul servizio dell’avversario che poi recuperava anche una battuta e si portava sotto sul 4 a 5.

Sul 5 a 4 però Jannik giocava un bel game al servizio piazzando anche un ace e teneva la battuta a 15 mettendo a segno sul set point un bel dritto e poi una volée di rovescio vincente e chiudendo in questo modo la frazione per 6 a 4.

Secondo set: Nel settimo gioco l’americano è stato costretto a cancellare una palla-break con un ace.

Nel gioco successivo è stato imitato dall’azzurro che ha a sua volta annullato una palla-break – risposta lunghissima dell’americano su una seconda di servizio.

Si andava al tiebreak e qui Jannik dopo aver mancato un vantaggio di 5 a 2 e sprecato tre palle set al quarto tentativo chiudeva la frazione per 10 punti a 8 (con un servzio vincente sulla palla set).

Terzo set: Jannik ha salvato due palle-break in avvio di terza frazione. La stessa impresa non è riuscita a Christopher nel quarto game, andato sotto 15-40 con un doppio fallo: lo statunitense ha annullato la prima ma sulla seconda è stato tradito proprio dal suo colpo migliore, il diritto. L’azzurro avanti per 5 a 2 piazzava un nuovo break nell’ottavo gioco chiudendo al secondo match-point con un passante di diritto la partita per 6 a 2.

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

2°Inc. C. Eubanks vs J. Sinner



Slam Us Open C. Eubanks C. Eubanks 4 6 2 J. Sinner [11] J. Sinner [11] 6 7 6 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 C. Eubanks 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 2-5 C. Eubanks 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 1-4 → 2-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 C. Eubanks 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-2 → 1-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 2-3* 2-4* ace 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 ace 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 C. Eubanks 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 4-3 → 4-4 C. Eubanks 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 3-3 → 4-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Eubanks 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 2-2 → 3-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Eubanks 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 C. Eubanks 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 J. Sinner 0-15 df 0-30 0-40 2-5 → 3-5 C. Eubanks 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 C. Eubanks 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 1-2 → 1-3 C. Eubanks 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0

12 ACES 126 DOUBLE FAULTS 474/107 (69%) FIRST SERVE % IN 48/88 (55%)50/74 (68%) WIN % ON 1ST SERVE 41/48 (85%)13/33 (39%) WIN % ON 2ND SERVE 25/40 (63%)16/33 (48%) NET POINTS WON 8/10 (80%)1/4 (25%) BREAK POINTS WON 4/12 (33%)22/88 (25%) RECEIVING POINTS WON 44/107 (41%)31 WINNERS 2751 UNFORCED ERRORS 1685 TOTAL POINTS WON 1107362.6 ft DISTANCE COVERED 8374.2 ft37.8 ft DISTANCE COVERED/PT. 42.9 ft