Us Open: I risultati con il dettaglio del Day 4. Prosegue il cammino di Carlos Alcaraz. Tensione per il match tra Azarenka e Kostyuk (LIVE)

Carlos Alcaraz, già numero quattro del mondo all’età di 19 anni, ha fatto questo giovedì un altro passo avanti verso l’obiettivo di provare a ripetere (almeno) l’eccellente campagna degli US Open 2021 (aveva raggiunto i quarti di finale) e si è facilmente qualificato per il terzo turno dell’ultimo Grande Slam dell’anno. Lo spagnolo è ora il giocatore con il maggior numero di vittorie nel 2022, 46, superando il greco Stefanos Tsitsipas, che ne ha 45.

Al secondo turno, sempre con gli onori dell’Arthur Ashe Stadium, lo spagnolo ha sconfitto l’argentino Federico Coria, 78° nel ranking ATP, per 6-2, 6-1 7-5, in un match risoltosi in poco più di due ore e che si è complicato nella fase finale, quando Alcaraz ha tolto un po’ il piede dall’acceleratore sul 4-1 del terzo set. Lo spagnolo affronterà ora il quasi coetaneo americano Jenson Brooksby, 21 anni, al terzo turno.

Chi non ha avuto bisogno di giocare per andare avanti è stata Petra Kvitova. La ceca, 21ª classificata, ha beneficiato del ritiro dell’ucraina Anhelina Kalinina e ora attende Garbiñe Muguruza che ha sconfitto la giovane Linda Fruhvirtova in due set.

Victoria Azarenka, tre volte finalista agli US Open (2012, 2013 e 2020) sembra stia lentamente recuperando un livello di gioco che non aveva da qualche mese e questo giovedì ha confermato il suo ritorno al terzo turno degli US Open, vincendo un match teso che è stato oggetto di conversazione per questioni non legate al tennis.

La bielorussa, numero 26 del mondo, ha battuto l’ucraina Marta Kostyuk, 65ª WTA, per 6-2, 6-3, e al termine del match la 21enne si è rifiutata di salutarla a rete, offrendole la racchetta per un rapido tocco (senza contatto visivo), a conferma dell’atmosfera tesa tra le due.

Negli ultimi mesi Kostyuk ha criticato apertamente Azarenka per la sua posizione nella gestione dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia (sostenuta dalla Bielorussia), ritenendosi ignorata dall’ex numero uno del mondo. “Parla solo con tennisti di status diverso, mi sono sempre sentita ignorata”.

La giovane ucraino ha protestato contro la partecipazione di Azarenka a un evento a sostegno dell’Ucraina la scorsa settimana e gli US Open hanno finito per cancellare la tennista dalla lista dei partecipanti.

La Azarenka affronterà la croata Petra Martic.

Us Open – 2° Turno – Hard

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

I. Swiatek vs S. Stephens



F. Coria vs C. Alcaraz



Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

L. Hradecka / L. Noskova vs S. Williams / V. Williams



Il match deve ancora iniziare

F. Fognini vs R. Nadal



Il match deve ancora iniziare

A. Sasnovich vs J. Pegula

C. Eubanks vs J. Sinner



G. Muguruza vs L. Fruhvirtova



Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

C. Bucsa vs D. Collins



Il match deve ancora iniziare

H. Gaston / L. Musetti vs T. Kokkinakis / N. Kyrgios



Il match deve ancora iniziare

B. Coricvs J. Brooksby

A. Kalinina vs P. Kvitova



L. Fernandez / D. Saville vs C. Gauff / J. Pegula



J. Kubler vs F. Tiafoe



Il match deve ancora iniziare

M. Kostyukvs V. Azarenka

P. Badosa vs P. Martic



G. Dimitrov vs B. Nakashima



D. Shapovalov vs R. Carballes Baena



M. Cilicvs A. Ramos-Vinolas

A. Cornet vs K. Siniakova



S. Kwon vs A. Rublev



K. Kanepi vs A. Sabalenka



J. Daniel/ R. Ciamarravs M. Keys/ B. Fratangelo

Y. Putintseva vs J. Niemeier



G. Brouwer vs L. Musetti



M. Kecmanovic vs R. Gasquet



L. Davisvs E. Alexandrova

A. Potapova vs Q. Zheng



N. Mektic / M. Pavic vs B. Holt / G. Nanda



C. Eubanks / B. Shelton vs P. Cachin / F. Cerundolo



Il match deve ancora iniziare

J. Murray/ B. Soaresvs H. Reese/ M. Schnur

D. Hidalgo / F. Reboul vs R. Matos / D. Vega Hernandez



Y. Xu / Z. Yang vs X. Han / E. Rodina



C. Garcia / K. Mladenovic vs E. Alexandrova / Y. Sizikova



G. Dabrowski / M. Purcell vs Z. Yang / R. Bopanna



Il match deve ancora iniziare

R. Montgomery/ C. Vandeweghevs S. Aoyama/ H. Chan

D. Galfi / B. Pera vs M. Zanevska / K. Zimmermann



N. Monroe / K. Smith vs M. Fucsovics / A. Molcan



L. Chan / S. Stosur vs M. Kato / A. Sutjiadi



A. Kalinina / E. Rybakina vs H. Dart / L. Samsonova



Il match deve ancora iniziare

N. Godsick/ E. Quinnvs N. Basilashvili/ H. Hach Verdugo

T. Paul / J. Sock vs I. Dodig / A. Krajicek



Il match deve ancora iniziare

H. Baptiste / W. Osuigwe vs S. Kenin / A. Tomljanovic



V. Kudermetova / E. Mertens vs A. Kalinskaya / D. Vekic



S. Gorzny/ A. Michelsenvs J. Cabal/ R. Farah

L. Sonego / A. Vavassori vs R. Bopanna / M. Middelkoop



A. Kontaveit / S. Rogers vs A. Guarachi / A. Klepac



Il match deve ancora iniziare

A. Krunic / M. Linette vs A. Danilina / B. Haddad Maia



N. Melichar-Martinez / K. Krawietz vs A. Cornet / N. Mahut



Il match deve ancora iniziare

S. Gonzalez/ A. Moltenivs M. Ebden/ M. Purcell

P. Udvardy / T. Zidansek vs L. Kichenok / J. Ostapenko



L. Siegemund / J. Murray vs E. Perez / M. Venus



F. Lopez / J. Munar vs B. Bonzi / A. Rinderknech



Il match deve ancora iniziare

B. Krejcikova / K. Siniakova vs M. Niculescu / E. Ruse



Il match deve ancora iniziare

S. Cirsteavs B. Bencic

I. Begu vs Y. Yuan



D. Schwartzman vs A. Popyrin



H. Hurkacz vs I. Ivashka



J. Duckworthvs D. Evans

C. Norrie vs J. Sousa



K. Pliskova vs M. Bouzkova



C. Burel vs A. Van Uytvanck



Il match deve ancora iniziare

E. Mandlik/ K. Scottvs A. Bogdan/ S. Santamaria

R. Galloway / A. Lawson vs A. Bedene / E. Ruusuvuori



B. McLachlan / F. Skugor vs A. Goransson / Y. Nishioka



K. Flipkens / E. Roger-Vasselin vs G. Olmos / M. Arevalo



S. Sanders / J. Peers vs C. Harrison / R. Galloway



Il match deve ancora iniziare

H. Nys/ J. Zielinskivs F. Martin/ J. O’Mara

L. Bronzetti / C. Osorio vs C. Dolehide / S. Sanders



N. Borges / F. Cabral vs N. Barrientos / M. Reyes-Varela



O. Kalashnikova / N. Kichenok vs M. Kostyuk / S. Zhang