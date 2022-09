Serena Williams elimina anche Anett Kontaveit n.2 del mondo ed approda al terzo turno

L’ultimo ballo potrebbe essere lungo. Serena Williams, campionessa di 23 titoli del Grande Slam in singolare, ha dimostrato ancora una volta, all’età di 40 anni, perché per molti è la più grande tennista di tutti i tempi, qualificandosi ancora una volta per il terzo turno degli US Open, l’ultimo torneo della sua carriera e una competizione che ha vinto sei volte, a spese di una delle migliori giocatrici del mondo.

Con un’esibizione che ricorda i tempi passati, la Williams, che non giocava ad un livello simile da quando aveva raggiunto le semifinali degli Australian Open nel 2021, ha sconfitto l’estone numero due del mondo Anett Kontaveit – che è apparsa in ottima forma – per 7-6(4), 2-6, 6-3 in una battaglia di due ore e mezza degna di un’epica sessione serale all’Arthur Ashe Stadium.

Al terzo turno Serena Williams affronterà l’australiana Ajla Tomljanovic, recentemente approdata ai quarti di Wimbledon e 46esima giocatrice WTA.

Al termine della partita ha dichiarato di non essere sorpresa del suo livello.

Tra una risata e l’altra, Williams ha reagito alla domanda di Mary Jo Fernandez. “Sono solo Serena, come sai”.

DISCORSO SERENA