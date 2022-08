Rafael Nadal sullo shot-clock: “Non credo di ricevere dagli arbitri un trattamento diverso rispetto agli altri giocatori”

Intervenuto in conferenza stampa al termine della partita di primo turno vinta in quattro set contro l’australiano Rinky Hijikata, Rafael Nadal ha parlato, tra le altre cose, anche dello shot-clock, la regola secondo la quale non si possono oltrepassare i 25 secondi di tempo tra un punto e l’altro: “Nella mia carriera ho ricevuto diversi warning. Mai per aver rotto una racchetta, mai per aver creato confusione in campo.. ma per time violation sì. Sto sudando molto e qui a New York si sta giocando in condizioni molto umide: oggi c’è anche un problema più grande rispetto al passato, visto che da due anni a questa parte ai raccattapalle è stato imposto di non portarci gli asciugamani e per utilizzarli bisogna recarsi nei punti più lontani del campo. Non utilizzo molto spesso l’asciugamano perché so che mi troverei ad avere problemi di tempo, ma non credo di ricevere dagli arbitri un trattamento diverso rispetto agli altri giocatori. Non ho mai detto di volere una regola apposta per me: se supero i 25 seocndi ricevo un warning, altrimenti no“.