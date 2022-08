Berrettini favorito anche con Grenier. Per Sinner quote rasoterra all’esordio con Altmaier

Dopo il facile successo in tre set al primo turno, Matteo Berrettini affronta da grande favorito anche la seconda sfida dei suoi US Open contro Hugo Grenier. I betting analyst, riporta Agipronews, vedono il successo del tennista romano, dato a 1,14 mentre l’impresa del francese vale 5,50 la posta. L’azzurro è avanti anche per la conquista del primo set, offerto a 1,25 contro il suo avversario in quota a 3,50. Per quanto riguarda il set betting, lo 0-3 di Berrettini prevale a 1,80, seguito dall’1-3 che paga 3 volte la posta.

Esordio facile per Jannik Sinner, che nella seconda giornata sul cemento di Flushing Meadows affronta Daniel Altmaier e vede il successo a 1,02. Altissima invece la quota della vittoria del tedesco, fissata a 12. Si va verso uno 0-3 in favore di Sinner nel set betting, opzione proposta a 1,35, mentre l’1-3 si gioca a 3,75. Incontro più complicato per Fabio Fognini, impegnato con Aslan Karatsev: il ligure vede la vittoria a 2,10, mentre il russo è favorito a 1,72.

1° Turno – Quote e scontri diretti

1R Nakashima – Kotov 0-0 1.27 3.77

1R Daniel – Gasquet 0-2 2.16 1.70

1R Sousa – McDonald 1-3 3.29 1.34

1R Norrie (7) – Paire 1-0 1.03 13.90

1R Dimitrov (17) – Johnson 5-3 1.52 2.53

1R Baez – Alcaraz (3) 0-1 17.45 1.02

1R Verdasco – Kwon 0-0 2.87 1.42

1R Isner – Delbonis 0-1 1.12 6.42

1R Kecmanovic (32) – Tien 0-0 1.01 17.83

1R Djere – Rublev (9) 1-2 7.30 1.10

1R Gojowczyk – Rune (28) 0-1 3.92 1.26

1R Griekspoor – Coria 0-1 1.10 7.14

1R Vesely – Evans (20) 1-0 3.31 1.34

1R Duckworth – O’Connell 1-0 2.42 1.57

1R Martinez – Eubanks 1-1 2.17 1.70

1R Altmaier – Sinner (11) 0-0 15.05 1.02

1R Coric (25) – Couacaud 1-0 1.10 7.04

1R Gombos – Ramos-Vinolas 1-2 2.30 1.62

1R Cilic (15) – Marterer 0-0 1.11 6.83

1R Mannarino – Brouwer 0-0 1.27 3.77

1R Brooksby – Lajovic 0-0 1.16 5.24

1R Goffin – Musetti (26) 0-1 1.70 2.16

1R Querrey – Ivashka 0-0 6.84 1.11

1R Hurkacz (8) – Otte 1-0 1.15 5.66

1R Fognini – Karatsev 0-0 2.12 1.73

1R Giron – Tiafoe (22) 1-1 2.98 1.40

1R Kubler – Ymer 0-0 2.23 1.66

1R Popyrin – Tseng 0-0 2.11 1.74

1R Munar – Carballes Baena 0-3 1.20 4.58

1R Shapovalov (19) – Huesler 0-0 1.32 3.44

1R Hijikata – Nadal (2) 0-0 20.75 1.01

1R Schwartzman (14) – Sock 0-1 1.48 2.66

1R Harrison – Sabalenka (6) 0-0 8.25 1.081R Bouzkova – Noskova 1-0 1.38 3.071R Golubic – Pegula (8) 0-0 6.00 1.131R Fruhvirtova – Wang 0-0 1.48 2.661R Kanepi – Martincova 1-0 1.46 2.721R Siegemund – Cirstea 1-1 2.98 1.401R Pliskova (22) – Linette 6-1 1.45 2.761R Muguruza (9) – Tauson 0-0 1.92 1.891R Zheng – Ostapenko (16) 0-0 1.96 1.851R Swiatek (1) – Paolini 1-0 1.04 11.721R Liu – Potapova 0-0 3.03 1.391R Minnen – Stephens 0-0 3.45 1.311R Rybakina (25) – Burel 0-0 1.08 8.221R Cocciaretto – Sasnovich 0-0 2.98 1.401R Andreeva – Kvitova (21) 0-0 5.53 1.151R Petkovic – Bencic (13) 1-4 5.19 1.171R Pera – Kalinina 1-2 1.39 3.001R Van Uytvanck – Williams 0-0 1.22 4.321R Yuan – Fourlis 0-0 1.52 2.551R Gracheva – Martic 0-4 4.66 1.201R Badosa (4) – Tsurenko 0-0 1.16 5.291R Mertens (32) – Begu 3-0 1.47 2.701R Davis – Bronzetti 0-0 1.90 1.911R Juvan – Bucsa 0-0 1.85 1.961R Krueger – Azarenka (26) 0-0 7.12 1.101R Townsend – Siniakova 0-0 1.86 1.951R Sherif – Kostyuk 1-0 5.17 1.171R Kenin – Niemeier 0-0 1.72 2.131R Anisimova (24) – Putintseva 1-0 1.32 3.391R Stearns – Alexandrova (28) 0-0 6.10 1.131R Raducanu (11) – Cornet 0-0 1.64 2.271R Osaka – Collins (19) 3-0 1.54 2.49