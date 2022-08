Jannik Sinner: “Stiamo provando a portare il mio corpo più avanti possibile, a renderlo più resistente e più forte. Per me è la cosa più importate. Il risultato si vedrà fra due o tre anni”

Jannik Sinner ha parlato ai microfoni di Super Tennis: “sono cambiato come persona, e sono cambiate anche le persone intorno a me”.

“Credo che stia andando tutto bene con il mio nuovo staff, ci stiamo divertendo e stiamo lavorando duramente. Stiamo provando a portare il mio corpo più avanti possibile, a renderlo più resistente e più forte. Per me è la cosa più importante. Il risultato si vedrà fra due o tre anni.

“All’inizio lo studerò un po’ Altmaier, Simone [Vagnozzi] e Darren [Cahill] mi daranno informazioni e anche io guarderò qualche video, qualche partita. All’inizio non sarà facile, ma giocando al meglio dei cinque set c’è tutto il tempo per conoscerlo. Ma sicuramente dipenderà tutto da me, dall’intensità e dalla mentalità”.