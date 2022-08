ITF Praga e Collonge: I Main Draw

ITF PRAGA(Cze 60k terra)

[1] Julia Grabher vs TBD

Elizabeth Halbauer vs Barbora Michalkova

Tereza Valentova vs Luisa Meyer auf der heide

[13] Eva Vedder vs TBD

[11] Lea Boskovic vs TBD

Noma Noha akugue vs Guiomar Maristany zuleta de reales

Miriam Kolodziejova vs Amanda Carreras

[8] Cagla Buyukakcay vs TBD

[3] Maria Lourdes Carle vs TBD

Caijsa Wilda Hennemann vs Linda Klimovicova

Funa Kozaki vs Chiara Scholl

[14] Irene Burillo escorihuela vs TBD

[9] Carole Monnet vs TBD

Veronika Erjavec vs Aneta Laboutkova

Sada Nahimana vs Alexandra Bozovic

[5] Jesika Maleckova vs TBD

[6] Lina Gjorcheska vs TBD

Ane Mintegi del olmo vs Tereza Smitkova

Misaki Matsuda vs Sapfo Sakellaridi

[12] Gabriela Ce vs TBD

[15] Daniela Seguel vs TBD

Anna Turati vs Dominika Salkova

Aurora Zantedeschi vs Barbora Palicova

[4] Despina Papamichail vs TBD

[7] Dea Herdzelas vs TBD

Julie Struplova vs Rebecca Sramkova

Andrea Gamiz vs Matilda Mutavdzic

[10] Angela Fita boluda vs TBD

[16] Vera Lapko vs TBD

Ilona Georgiana Ghioroaie vs Nikola Bartunkova

Karolina Vlckova vs Ivana Sebestova

[2] Reka Luca Jani vs TBD

ITF COLLONGE-BELLERIVE(Sui 60k terra)

[1] Sujeong Jang vs Zeynep Sonmez

TBD vs TBD

Jenny Duerst vs TBD

[6] Selena Janicijevic vs TBD

[4] Carolina Alves vs Jana Kolodynska

Maria Bondarenko vs Conny Perrin

Yvonne Cavalle-reimers vs Michaela Bayerlova

Arlinda Rushiti vs [5] Sinja Kraus

[7] Stefanie Voegele vs Weronika Falkowska

TBD vs TBD

Katharina Gerlach vs Matilde Paoletti

[3] Joanne Zuger vs TBD

[8] Lucrezia Stefanini vs Valentina Ryser

Emiliana Arango vs Audrey Albie

Sebastianna Scilipoti vs TBD

Karolina Kozakova vs [2] Ylena In-albon