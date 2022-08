US Open: esordio per Berrettini e Sonego, in quota gli azzurri vedono il secondo turno (ecco chi sono i favoriti)

Non dovrebbero esserci problemi per Matteo Berrettini nel primo turno degli US Open. L’azzurro, che arriva da un periodo non facile e con pochi incontri alle spalle dopo i problemi fisici, vuole però provare ad arrivare fino in fondo, a cominciare dal primo turno che lo vede nettamente favorito contro il cileno Nicolas Jarry.

Come riporta Agipronews, i betting analyst offrono a 1,14 il successo del tennista romano, mentre il suo avversario è dato vincente a 5,50. Il classe 1996 avanti anche per la conquista del primo set, in quota a 1,25. Per quanto riguarda il risultato del match, invece, in pole c’è lo 0-3 di Berrettini a 1,95, seguito dall’1-3 a 3,25 e dal 2-3 proposto a 6,25.

Primo turno che vede avanti anche Lorenzo Sonego, impegnato contro Jordan Thompson: il successo del torinese si gioca a 1,48, mentre quello dell’australiano vale 2,60 la posta. Per quanto riguarda il primo set, l’azzurro è in pole a 1,57, contro il suo avversario offerto a 2,25 mentre nel punteggio prevale il 3-0 di Sonego, in quota a 3,20, mentre il 3-1 paga 4 volte la posta. Una vittoria in cinque set per l’italiano è proposta invece a 5,75.

Us Open – 1° Turno

1R Zhang – Van Rijthoven 0-1 1.55 2.46

1R Korda – Bagnis 0-1 1.11 6.87

1R Paul (29) – Zapata Miralles 1-0 1.12 6.39

1R Millman – Nava 0-0 1.33 3.33

1R Cerundolo (24) – Murray 0-0 2.14 1.71

1R Nishioka – Davidovich Fokina 0-0 2.13 1.72

1R Wolf – Bautista-Agut (16) 0-1 4.06 1.24

1R Tabilo – Majchrzak 0-0 1.70 2.16

1R Halys – Rinderknech 1-0 2.79 1.44

1R Medvedev (1) – Kozlov 1-0 1.01 20.70

1R Jarry – Berrettini (13) 1-0 5.77 1.14

1R Wu – Basilashvili (31) 0-0 1.28 3.75

1R Edmund – Ruud (5) 0-0 9.24 1.07

1R Etcheverry – Andujar 0-0 1.63 2.29

1R Fucsovics – Cressy (30) 0-1 3.36 1.33

1R Wawrinka – Moutet 0-2 2.03 1.79

1R Shelton – Borges 0-0 1.42 2.88

1R Krajinovic – De Minaur (18) 0-1 3.91 1.26

1R Ritschard – Auger Aliassime (6) 0-0 12.34 1.04

1R Machac – Van De Zandschulp (21) 2-2 2.84 1.43

1R Molcan – Monteiro 0-1 1.53 2.51

1R Khachanov (27) – Kudla 1-1 1.16 5.26

1R Garin – Lehecka 0-0 1.99 1.83

1R Carreno-Busta (12) – Thiem 1-9 1.22 4.30

1R Fritz (10) – Holt 0-0 1.04 12.39

1R Bedene – Cachin 1-0 2.23 1.66

1R Sonego – Thompson 0-0 1.51 2.59

1R Draper – Ruusuvuori 0-1 1.90 1.91

1R Bublik – Gaston 1-0 1.36 3.20

1R Bonzi – Humbert 1-1 1.68 2.21

1R Tsitsipas (4) – Galan 0-0 1.03 13.93

1R Kyrgios (23) – Kokkinakis 2-0 1.18 4.86

1R Nakashima – Kotov 0-0 1.28 3.70

1R Daniel – Gasquet 0-2 2.13 1.72

1R Sousa – McDonald 1-3 3.36 1.32

1R Norrie (7) – Paire 1-0 1.03 13.82

1R Dimitrov (17) – Johnson 5-3 1.49 2.63

1R Baez – Alcaraz (3) 0-1 16.49 1.02

1R Verdasco – Kwon 0-0 2.62 1.50

1R Isner – Delbonis 0-1 1.15 5.70

1R Kecmanovic (32) – Tien 0-0 1.02 17.60

1R Djere – Rublev (9) 1-2 8.49 1.08

1R Gojowczyk – Rune (28) 0-1 4.65 1.19

1R Griekspoor – Coria 0-1 1.11 6.88

1R Vesely – Evans (20) 1-0 3.35 1.33

1R Duckworth – O’Connell 1-0 2.34 1.60

1R Martinez – Eubanks 1-1 2.22 1.66

1R Altmaier – Sinner (11) 0-0 15.80 1.02

1R Coric (25) – Couacaud 1-0 1.12 6.56

1R Gombos – Ramos-Vinolas 1-2 2.30 1.62

1R Cilic (15) – Marterer 0-0 1.11 6.73

1R Mannarino – Brouwer 0-0 1.30 3.53

1R Brooksby – Lajovic 0-0 1.16 5.26

1R Goffin – Musetti (26) 0-1 1.75 2.09

1R Querrey – Ivashka 0-0 6.99 1.10

1R Hurkacz (8) – Otte 1-0 1.12 6.23

1R Fognini – Karatsev 0-0 2.09 1.74

1R Giron – Tiafoe (22) 1-1 2.86 1.43

1R Kubler – Ymer 0-0 2.12 1.74

1R Popyrin – Tseng 0-0 2.10 1.74

1R Munar – Carballes Baena 0-3 1.20 4.55

1R Shapovalov (19) – Huesler 0-0 1.31 3.46

1R Hijikata – Nadal (2) 0-0 20.58 1.01

1R Schwartzman (14) – Sock 0-1 1.48 2.66

1R Rakhimova – Garcia (17) 0-1 5.80 1.14

1R Kudermetova (18) – Vekic 1-2 1.28 3.67

1R Maria – Sakkari (3) 2-1 4.59 1.20

1R Li – Osorio Serrano 1-0 2.04 1.78

1R Riske (29) – Yu 0-0 1.02 14.45

1R Peterson – Kalinskaya 1-0 2.78 1.45

1R Tan – Andreescu 0-0 5.47 1.15

1R Halep (7) – Snigur 0-0 1.06 9.81

1R Parrizas-Diaz – Galfi 1-0 1.52 2.56

1R Vandeweghe – Zanevska 0-0 1.53 2.52

1R Mandlik – Zidansek 0-0 1.43 2.87

1R Haddad Maia (15) – Konjuh 0-0 1.15 5.58

1R Giorgi – Bondar 0-0 1.24 4.12

1R Jeanjean – Gauff (12) 0-0 9.75 1.06

1R Trevisan (27) – Rodina 0-0 1.07 8.66

1R Dart – Kasatkina (10) 0-0 5.74 1.14

1R Parry – Wang 0-0 2.11 1.74

1R Ruse – Saville 0-0 4.32 1.22

1R Keys (20) – Yastremska 0-0 1.13 5.96

1R Frech – Marino 2-0 2.18 1.69

1R Contreras Gomez – Krejcikova (23) 0-0 5.79 1.14

1R Muchova – Tomljanovic 0-0 2.32 1.61

1R Jabeur (5) – Brengle 1-0 1.13 6.08

1R Avanesyan – Krunic 0-0 2.30 1.61

1R Bejlek – Samsonova 0-0 6.38 1.12

1R Kuzmova – Sorribes Tormo 1-0 3.53 1.30

1R Cristian – Kontaveit (2) 0-0 7.28 1.10

1R Rus – Rogers (31) 0-1 5.20 1.17

1R Zhang – Teichmann (30) 1-0 1.95 1.87

1R Podoroska – Schmiedlova 1-0 1.50 2.59

1R Kovinic – Williams 0-0 3.65 1.29

1R Fernandez (14) – Dodin 0-0 1.18 4.97

1R Harrison – Sabalenka (6) 0-0 8.33 1.08

1R Bouzkova – Noskova 1-0 1.32 3.39

1R Golubic – Pegula (8) 0-0 6.02 1.13

1R Fruhvirtova – Wang 0-0 1.49 2.64

1R Kanepi – Martincova 1-0 1.46 2.72

1R Siegemund – Cirstea 1-1 3.12 1.37

1R Pliskova (22) – Linette 6-1 1.45 2.77

1R Muguruza (9) – Tauson 0-0 1.90 1.90

1R Zheng – Ostapenko (16) 0-0 2.03 1.79

1R Swiatek (1) – Paolini 1-0 1.04 11.88

1R Liu – Potapova 0-0 3.04 1.38

1R Minnen – Stephens 0-0 3.48 1.31

1R Rybakina (25) – Burel 0-0 1.08 8.31

1R Cocciaretto – Sasnovich 0-0 2.97 1.40

1R Andreeva – Kvitova (21) 0-0 5.63 1.15

1R Petkovic – Bencic (13) 1-4 5.16 1.16

1R Pera – Kalinina 1-2 1.37 3.12

1R Van Uytvanck – Williams 0-0 1.20 4.60

1R Yuan – Fourlis 0-0 1.52 2.53

1R Gracheva – Martic 0-4 4.97 1.17

1R Badosa (4) – Tsurenko 0-0 1.15 5.52

1R Mertens (32) – Begu 3-0 1.46 2.71

1R Davis – Bronzetti 0-0 1.82 1.99

1R Juvan – Bucsa 0-0 1.85 1.96

1R Krueger – Azarenka (26) 0-0 7.33 1.10

1R Townsend – Siniakova 0-0 1.79 2.03

1R Sherif – Kostyuk 1-0 5.35 1.16

1R Kenin – Niemeier 0-0 1.76 2.07

1R Anisimova (24) – Putintseva 1-0 1.32 3.37

1R Stearns – Alexandrova (28) 0-0 6.35 1.12

1R Raducanu (11) – Cornet 0-0 1.63 2.28

1R Osaka – Collins (19) 3-0 1.54 2.48

Le quote in dettaglio:

US Open maschile

Daniil Medvedev 3.25

Rafael Nadal 4.50

Carlos Alcaraz 6.00

Nick Kyrgios 9.00

Stefanos Tsitsipas 13.00

Jannik Sinner 17.00

Matteo Berrettini 26.00

Lorenzo Musetti 251.00

US Open femminile

Iga Swiatek 4.50

Simona Halep 9.00

Cori Gauff 17.00

Aryna Sabalenka 17.00

Emma Raducanu 17.00

Elena Rybakina 21.00

Naomi Osaka 23.00

Serena Williams 34.00