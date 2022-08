Us Open: I risultati con il dettaglio dei giocatori italiani impegnati nel Day 1. Avanza Camila Giorgi. Brutta sconfitta per Martina Trevisan n.27 del seeding(LIVE)

Camila Giorgi approda al secondo turno degli Us Open.

La 30enne di Macerata, n. 68 WTA, ha sconfitto all’esordio l’ungherese Anna Bondar (n. 56 del ranking) con il risultato di 46 63 61 dopo 1 ora e 42 minuti di partita.

Al secondo turno Camila Giorgi sfiderà Madison Keys [20].

Da segnalare che Camila sotto per 46 2-3 e servizio per l’avversaria ha piazzato da quel momento un parziale di 10 giochi ad 1 vincendo la partita per 63 61.

Brutta sconfitta, invece, per Martina Trevisan, pur con le attenuanti di una condizione fisica abbastanza approssimativa. La 28enne mancina di Firenze, n.27 WTA e 27esima testa di serie, è stata superata 75 61, in un’ora e 42 minuti, dalla russa Evgeniya Rodina, attualmente senza classifica ed in gara con il ranking protetto (non giocava un match ufficiale da Eastbourne 2019, oltre tre anni fa).

Us Open – 1° Turno – Hard

Slam Us Open N. Jarry N. Jarry 2 3 3 M. Berrettini [13] M. Berrettini [13] 6 6 6 Vincitore: M. Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-5 → 3-6 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 N. Jarry 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 1-2 N. Jarry 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Jarry 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A df 3-5 → 3-6 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-4 → 3-5 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 N. Jarry 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 N. Jarry 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 2-4 → 2-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 2-3 → 2-4 N. Jarry 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Berrettini 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 0-2 N. Jarry 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

N. Jarryvs M. Berrettini7 ACES 101 DOUBLE FAULTS 145/79 (57%) FIRST SERVE % IN 43/68 (63%)32/45 (71%) WIN % ON 1ST SERVE 37/43 (86%)14/34 (41%) WIN % ON 2ND SERVE 15/25 (60%)13/20 (65%) NET POINTS WON 3/7 (43%)0/0 (0%) BREAK POINTS WON 5/10 (50%)16/68 (24% )RECEIVING POINTS WON 33/79 (42%)21 WINNERS 2632 UNFORCED ERRORS 1762 TOTAL POINTS WON 854434.5 ft DISTANCE COVERED 4304.1 ft30.2 ft DISTANCE COVERED/PT. 29.3 f

Court 6 – Ore: 17:00

2°Inc.C. Giorgi vs A. Bondar



Slam Us Open C. Giorgi C. Giorgi 4 6 6 A. Bondar A. Bondar 6 3 1 Vincitore: C. Giorgi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 A. Bondar 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-1 → 6-1 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 A. Bondar 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-0 → 4-1 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 A. Bondar 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Bondar 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Bondar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 4-3 → 5-3 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Bondar 0-15 0-30 df 0-40 2-3 → 3-3 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Bondar 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Bondar 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Bondar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-5 → 4-6 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 A. Bondar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 C. Giorgi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 df df 3-3 → 3-4 A. Bondar 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 C. Giorgi 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 df df 2-2 → 2-3 A. Bondar 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Bondar 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

1 ACES 78 DOUBLE FAULTS 643/71 (61%) FIRST SERVE % IN 44/84 (52%)34/43 (79%) WIN % ON 1ST SERVE 25/44 (57%)13/28 (46%) WIN % ON 2ND SERVE 17/40 (43%)7/11 (64%) NET POINTS WON 0/4 (0%)6/12 (50%) BREAK POINTS WON 3/3 (100%)42/84 (50%) RECEIVING POINTS WON 24/71 (34%)22 WINNERS 1426 UNFORCED ERRORS 2989 TOTAL POINTS WON 665050.7 ftDISTANCE COVERED 5046.0 ft32.6 ft DISTANCE COVERED/PT .32.6 ft

Court 11 – Ore: 17:00

3°Inc. M. Trevisan vs E. Rodina



Slam Us Open M. Trevisan [27] M. Trevisan [27] 5 1 E. Rodina E. Rodina 7 6 Vincitore: E. Rodina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 1-5 → 1-6 E. Rodina 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 1-4 E. Rodina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 df 15-40 1-1 → 1-2 E. Rodina 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 E. Rodina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 5-7 M. Trevisan 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 E. Rodina 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 5-4 → 5-5 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 E. Rodina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 E. Rodina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 E. Rodina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 E. Rodina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Slam Us Open L. Sonego • L. Sonego 0 6 6 0 J. Thompson J. Thompson 15 2 1 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Sonego 0-15 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 J. Thompson 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-1 → 3-1 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 L. Sonego 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-2 → 6-2 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-1 → 5-1 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 2-1 → 3-1 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 0-0 → 1-0

1 ACES 05 DOUBLE FAULTS 233/62 (53%) FIRST SERVE % IN 56/74 (76%)21/33 (64%) WIN % ON 1ST SERVE 32/56 (57%)10/29 (34%) WIN % ON 2ND SERVE 9/18 (50%)10/15 (67%) NET POINTS WON 4/4 (100%)2/8 (25%) BREAK POINTS WON 6/9 (67%)33/74 (45%) RECEIVING POINTS WON 31/62 (50%)24 WINNERS 843 UNFORCED ERRORS 2264 TOTAL POINTS WON 725407.1 ft DISTANCE COVERED 5521.9 ft39.8 ft DISTANCE COVERED/PT. 40.6 ftL. Sonegovs J. Thompson