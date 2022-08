Challenger Tolosa: Il Tabellone Principale e di Quali. Due azzurri presenti nel Md

CHALLENGER Toulouse (Francia) – Tabellone Principale, terra battuta

(1) Taberner, Carlos vs (WC) Erhard, Mathys

Ferreira Silva, Frederico vs Giustino, Lorenzo

Ajdukovic, Duje vs Sanchez Izquierdo, Nikolas

(WC) Droguet, Titouan vs (6) Diaz Acosta, Facundo

(4) Mager, Gianluca vs Fanselow, Sebastian

Lama, Gonzalo vs Janvier, Maxime

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs (8) Martin Tiffon, Pol

(5) Trungelliti, Marco vs Qualifier

(Alt) Gakhov, Ivan vs Qualifier

Nikles, Johan vs Wessels, Louis

(Alt) Hassan, Benjamin vs (3) Muller, Alexandre

(7) Marozsan, Fabian vs Qualifier

Skatov, Timofey vs (WC) Reymond, Arthur

Sels, Jelle vs Van Assche, Luca

(Alt) Domingues, Joao vs (2) Ymer, Elias

(1) Alvarez, Nicolasvs (Alt) Niklas-Salminen, Patrik(PR) Bellucci, Thomazvs (9) Jaziri, Malek

(2) Burruchaga, Roman Andres vs (Alt) Gomez, Federico Agustin

(WC) Garcian, Axel vs (12) Briand, Jurgen

(3) Coppejans, Kimmer vs (Alt) Toledo Bague, Pol

(WC) Chazal, Maxime vs (11) Lamasine, Tristan

(4) Blanchet, Ugo vs Cuenin, Sean

(Alt) Kadhe, Arjun vs (10) Bobrov, Bogdan

(5) Chepelev, Andrey vs Bertrand, Robin

(Alt) Romboli, Fernando vs (8) Mochizuki, Shintaro

(6) Fils, Arthur vs (WC) Broville, Maxence

(WC) Arribage, Theo vs (7) De Loore, Joris

Court central – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30)

1. [2] Roman Andres Burruchaga vs [Alt] Federico Agustin Gomez

2. [WC] Axel Garcian vs [12] Jurgen Briand

3. [4] Ugo Blanchet vs Sean Cuenin

4. [6] Arthur Fils vs [WC] Maxence Broville

5. [WC] Theo Arribage vs [7] Joris De Loore

Court 17 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30)

1. [5] Andrey Chepelev vs Robin Bertrand

2. [WC] Maxime Chazal vs [11] Tristan Lamasine

3. [3] Kimmer Coppejans vs [Alt] Pol Toledo Bague

4. [PR] Thomaz Bellucci vs [9] Malek Jaziri

5. [1] Nicolas Alvarez vs [Alt] Patrik Niklas-Salminen (non prima ore: 17:00)

Court 16 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Fernando Romboli vs [8] Shintaro Mochizuki

2. [Alt] Arjun Kadhe vs [10] Bogdan Bobrov (non prima ore: 14:00)