Chi sono i 10 tennisti più pagati al mondo? Federer continua a dominare, anche senza giocare

Roger Federer non gioca da oltre un anno e non vince titoli importanti da diversi anni, ma rimane il tennista più pagato al mondo con un ampio margine. Con contratti pubblicitari annuali che si aggirano intorno ai 90 milioni, Federer guadagna (ben) di più di Rafael Nadal e Novak Djokovic messi insieme, e gli altri due membri dei Big Three non sono nemmeno sul podio dei tennisti meglio pagati. Gli altri due posti sono occupati da donne: Naomi Osaka e Serena Williams. In evidenza l’ingresso di Emma Raducanu e Carlos Alcaraz, due giovani stelle del circuito, e si mantengono in top 10 anche Kei Nishikori e Venus Williams.

I 10 TENNISTI PIÙ PAGATI NEGLI ULTIMI 12 MESI

1 – Roger Federer, 90 milioni (0 in campo/90 fuori)

2 – Naomi Osaka, 56,2 milioni (1,2 in campo/55 fuori)

3 – Serena Williams, 35,1 milioni (0,1 in campo/35 fuori)

4 – Rafael Nadal, 31,4 milioni (6,4 in campo/25 fuori)

5 – Novak Djokovic, 27,1 milioni (7,1 in campo/20 fuori)

6 – Emma Raducanu, 21,1 milioni (3,1 in campo/18 fuori)

7 – Daniil Medvedev, 19,3 milioni (7,3 in campo/12 fuori)

8 – Kei Nishikori, 13,2 milioni (0,2 in campo/13 fuori)

9- Venus Williams, 12,0 milioni (0,03 in campo/12 fuori)

10 – Carlos Alcaraz, 10,9 milioni (5,9 in campo/5 fuori)