Us Open – Qualificazioni: I risultati dei giocatori italiani impegnati nel Secondo Turno. Otto azzurri approdano al turno decisivo

Franco Agamenone (n.109 al mondo e decimo nel seeding delle qualificazioni) si aggiudica l’inedito derby azzurro contro Roberto Marcora (n.598 ATP), 76(3) 26 61 lo score dopo 2 ore e 24 minuti di partita. Ora sfiderà al turno finale lo svizzero Alexander Ritschard (n.185 nel ranking).

Ottima prova anche di Francesco Maestrelli che approda al turno decisivo dopo aver sconfitto al secondo turno il tedesco Masuer per 63 64.

Al turno finale sfiderà il portoghese Nuno Borges classe 1997 e n.105 ATP.

Vittoria per Matteo Arnaldi, n.188 ATP, che al secondo turno sconfigge anche l’esperto francese Gilles Simon, n.177 ATP ma con un passato da top10, per 61 36 64. Per un posto nel main draw sfida il colombiano Daniel Elahi Galan, n.94 al mondo e seconda testa di serie nel tabellone di qualificazione.

Successo in rimonta per Andreas Seppi, attualmente al n.196 nel ranking ATP, contro il canadese Vasek Pospisil, n.132 in classifica e testa di serie n.26 nel draw cadetto. L’altoatesino ha vinto per 36 62 75 e vola al match decisivo, dove sfiderà l’argentino Facundo Bagnis.

Vola al match decisivo di “quali” Flavio Cobolli: il 20enne romano, n.139 ATP, ha sconfitto la wild card statunitense Bruno Kuzuhara (n.763 in classifica, campione agli Australian Open junior 2022) per 63 61 in appena 62 minuti di partita. Per un posto nel tabellone principale sfiderà il ceco Tomas Machac, n.126 al mondo e testa di serie n.20 delle qualificazioni.

Avanza al terzo turno Raul Brancaccio, n.207 in classifica, grazie al ritiro del tedesco Mats Moraing (n.149 al mondo) alla fine del primo set, vinto per 7-5 dal campano. Nel match decisivo affronterà lo statunitense Christopher Eubaks, n.147 in classifica.

Successo per Elisabetta Cocciaretto, n.100 al mondo e al proprio best ranking, accreditata della testa di serie n.9 delle qualificazioni. La marchigiana al secondo turno ha battuto in rimonta la statunitense Caty McNally, n.153 WTA, col punteggio di 36 26 63, guadagnando il pass per il match decisivo, dove affronta un’altra statunitense, Whitney Osuigwe, n. 316 WTA.

Turno Decisivo Quali

Matteo Arnaldi (ITA) c. (2) Daniel Elahi Galan (COL)

Flavio Cobolli (ITA) c. (20) Tomas Machac (CZE)

Francesco Maestrelli (ITA) c. (7) Nuno Borges (POR)

Andreas Seppi (ITA) c. (8) Facundo Bagnis (ARG)

(10) Franco Agamenone (ITA) c. Alexander Ritschard (SUI)

Raul Brancaccio (ITA) c. Christopher Eubanks (USA)

Riccardo Bonadio (ITA) c. Maximilian Marterer (GER)

(9) Elisabetta Cocciaretto (ITA) c. Whitney Osuigwe (USA)

Us Open – 2° Turno Qualificazioni – Hard

G. Simonvs M. Arnaldi

4°Inc. A. Seppi vs V. Pospisil



Court 10 – Ore: 17:00

4°Inc. E. Cocciaretto vs C. McNally



Court 4 – Ore: 17:00

2°Inc. S. Travaglia vs Y. Wu



4°Inc. F. Maestrelli vs D. Masur



Court 6 – Ore: 17:00

1°Inc. F. Passaro vs H. Grenier



Court 9 – Ore: 17:00

1°Inc. R. Bonadio vs B. Gojo



2°Inc. F. Agamenone vs R. Marcora



Court 11 – Ore: 17:00

3°Inc. F. Cobolli vs B. Kuzuhara



Court 15 – Ore: 17:00

2°Inc. R. Brancaccio vs M. Moraing