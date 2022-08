Race To Turin: Tsitsipas n.2. Berrettini e Sinner puntano a New York

Una sconfitta non cancella il sorriso. Nonostante il KO nella finale del Western & Southern Open contro il croato Borna Coric, Stefanos Tsitsipas ha diversi motivi per essere soddisfatto della settimana del Masters 1000 di Cincinnati. In Ohio il greco ha giocato e vinto uno dei suoi match migliori dell’anno contro il numero uno del mondo Daniil Medvedev e ha rafforzato la sua candidatura per una quarta qualificazione consecutiva alle Nitto ATP Finals. Grazie ai 600 punti ottenuti, Tsitsipas è salito infatti al secondo posto nella Pepperstone ATP Live Race To Turin, la classifica basata sui risultati stagionali che determinerà i qualificati per la seconda edizione torinese del torneo in programma dal 13 al 20 novembre al Pala Alpitour.

Tsitsipas è distante 1.010 punti dal leader Rafa Nadal e ha scavalcato Carlos Alcaraz. Il teenager spagnolo, vincitore delle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals l’anno scorso, sogna di ripetere la stessa impresa riuscita a Tsitsipas tra il 2018 e il 2019, ovvero riuscire a trionfare prima a Milano e poi alle Nitto ATP Finals in due stagioni consecutive.

Il secondo Masters 1000 dell’estate nordamericana non ha portato certo buoni frutti ai due italiani ancora in lizza per un biglietto per Torino. Matteo Berrettini (14°) e Jannik Sinner (15°) restano ancora in corsa, praticamente con chance uguali visto che sono separati solamente da cinque punti: il primo obiettivo utile è la settima posizione, attualmente occupata dal convalescente Alexander Zverev con 2700 punti. Se infatti le Finals dovessero giocarsi la prossima settimana, sarebbe Zverev l’ultimo a entrare direttamente in tabellone in quanto Novak Djokovic, essendo fuori dalla Top 8 ma ancora in Top 20 (attualmente è n.13), avrebbe l’ultimo posto utile in qualità di campione Slam.

Gli US Open diventano quindi ancor più determinanti per la rincorsa dei due azzurri. A New York Berrettini ha festeggiato nel 2019 la sua prima semifinale in un Major. Sinner, invece, ha l’occasione di dimostrare che il coach Darren Cahill non ha torto nell’affermare che ha tutto per vincere uno Slam anche subito.

PEPPERSTONE ATP RACE, TOP 15 (22-08-2022)

1. Rafael Nadal (ESP) – 5.630 punti

2. Stefanos Tsitsipas (GRE) – 4.620

3. Carlos Alcaraz (ESP) – 4.460

4. Casper Ruud (NOR) – 3.685

5. Daniil Medvedev – 3.195

6. Felix Auger-Aliassime (CAN) – 2.815

7. Alexander Zverev (GER) – 2.700

8. Andrey Rublev – 2.695

9. Hubert Hurkacz (POL) – 2500

10. Taylor Fritz (USA) – 2.375

11. Cameron Norrie (GBR) – 2.140

12. Pablo Carreno Busta (ESP) – 2.090

13. Novak Djokovic (SRB) – 1.970

14. Matteo Berrettini (ITA) – 1.865

15. Jannik Sinner (ITA) – 1.860

Settimana negativa per gli Azzurri anche in doppio, con la coppia formata da Simone Bolelli e Fabio Fognini scivolata in nona posizione nella Pepperstone ATP Doubles Teams Ranking, la classifica basata sui migliori risultati in stagione delle coppie di doppio. Battuti a Cincinnati da Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis, sesti in questa classifica, gli azzurri hanno peraltro tutte le carte in regola per tornare alle Nitto ATP Finals per la seconda volta in carriera.

Nelle posizioni di vertice salgono al terzo posto nella Race Joe Salisbury e Rajeev Ram grazie al titolo vinto in Ohio. Rispettivamente numero uno e due nella Pepperstone ATP Doubles Ranking, Salisbury e Ram inseguono la quarta qualificazione consecutiva alle Nitto ATP Finals, in cui vantano come miglior risultato la semifinale del 2020.

PEPPERSTONE ATP DOUBLES TEAM RANKINGS, TOP 10 (22-08-2022)

1. Wesley Koolhof (NED)/Neal Skupski (GBR) – 5.260

2. Marcelo Arevalo (ESA)/ Jean-Julien Rojer (NED) – 4.195

3. Rajeev Ram (USA)/Joe Salisbury (GBR) – 3.720

4. Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG) – 3.380

5. Nikola Mektic (CRO)/Mate Pavic (CRO) – 3.215

6. Thanasi Kokkinakis (AUS)/Nick Kyrgios (AUS) – 2.790

7. Tim Puetz (GER)/Michael Venus (NZL) – 2.690

8. Lloyd Glasspool (GBR)/Harri Heliovaara (FIN) – 2.490

9. Simone Bolelli (ITA)/Fabio Fognini (ITA) – 2.265

10. Kevin Krawietz (GER)/Andreas Mies (GER) – 2.235