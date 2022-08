Preview del 22/08/2022 (le partite più interessanti secondo il nostro esperto)

Winston Salem

D. Thiem – J.J. Wolf ore 00:30 circa

Dopo l’infortunio al polso che ne ha compromesso la stagione 2021, il ritorno al tennis che conta per Thiem è stato difficoltoso, tanti primi turni finché i 3 tornei su terra che precedono lo Us Open hanno fatto intravedere la luce in fondo al tunnel. Non ha mostrato certamente il miglior Thiem ma quantomeno è riuscito a macinare risultati accettabili spingendosi due volte nei quarti e una volta in semifinale. Il Thiem che ci dovremo aspettare qui a Winston è sicuramente in rodaggio avendo saltato tutti i tornei su cemento in preparazione dello Us Open, ma a Winston a mio avviso potremo vedere l’austriaco in discreta forma, si è comunque preparato per affrontare l’ultimo Grand Slam dell’anno e a Winston potrebbe comunque fare bene, parliamo di un giocatore che nel 2020 ha vinto Us Open, che su queste superfici si trova bene. L’avversario è esploso a Washington e parte favorito sempre in virtù di uno stato di forma/fiducia abbastanza incerto dell’austriaco, Wolf è entrato nei 100 da poco e prima navigava nelle putride acque dei Challenger dove non è mai facile venirne fuori, ha un dritto piedi dentro al campo spaventoso, giocatore in continua spinta e che mi ricorda il buon Ginepri per le vesti smanicate che è solito indossare. Seppur il livello di Thiem non è al top potrebbe bastare per avere la meglio di Wolf che a parte Washington non ha conseguito risultati tali da poter partire favorito, l’incognita sull’attuale livello di Thiem c’è ed è lapalissiana ma giocare il più forte da sfavorito alla lunga dovrebbe pagare. In questo caso le categorie mi sembrano marcate e malgrado Wolf stia al top e Thiem viva un momento di risveglio dall’iniziale torpore, non posso da sfavorito non provarci.

Thiem @2.1 stake 2

Non posso voltarmi indietro e far finta di non aver visto Mannarino alla pari con l’australiano. Il francese non è un giocatore che scommetto volentieri, sia perché è sempre più o meno quotato correttamente, avendo cambiato ormai da anni il suo status di giocatore instabile mentalmente e capace di farsi rimontare o perdere match già vinti. Mannarino a mio avviso ha la sua piazzola tra la trentesima posizione e la settanta, gioca bene su tutte le superfici è un giocatore leggero ma che con il rovescio può trovare angoli incredibili, oltre ad avere varietà di gioco ed essere un giocatore atipico con traiettorie velenose, cambi di ritmo e una chele mancina che con lo slice giocato da sinistra diventa molto fastidioso. Non ha molto punch e soffre i i giocatori molto forti al servizio, votati all’uno due e con un punch considerevole. Di certo l’australiano non corrisponde all’identikit appena fatto, lui che è un buon giocatore con tutti i fondamentali ma non eccelle in qualcosa di particolare, se viene messe sotto pressione dal lato del rovescio va anche in difficoltà, essendo un colpo relativamente leggero e instabile. Mannarino immagino sia venuto qui per mettere qualche partita nelle gambe, non è un torneo che disputa spesso prima dello Us Open, ma se gioca centrato dovrebbe poterla spuntare.

Mannarino@ 2 stake 2

Non ho avuto il coraggio di prendere Etcheverry contro Edmund, abbiamo troppi pochi elementi per poter considerare Etcheverry degno di poter calcare i campi in cemento. Certo c’è quel bel AusOpen di inizio anno che farebbe ingolosire chiunque, se ci uniamo che Edmund due settimane fa è uscito al secondo turno di un ITF, che dire, l’argentino da sfavorito sembra una giocata non sensata ma bensì molto sensata. C’è però quella variabile di cambio di superficie che potrebbe portare Etcheverry a non essere pronto, in quanto qualche giorno fa giocava semi a Santo Domingo su terra verde.Tseng meriterebbe un occhio di riguardo, Marton non mi ha convinto per nulla ieri, ma non tocco il match.

Challenger Praga 3

A. Fils – M. Navone ore 13:00 circa

Match di primo turno tra due giocatori molto giovani, Fils è una delle promesse che sta sfornando il tennis francese, ha incamerato un Orange Bowl a sedici anni ma fin li il suo cammino non faceva prevedere un exploit del genere. il suo percorso fin qui tra i Pro non è nulla di eclatante ma alla fine parliamo di un classe 2004 che ha tutto il tempo di crescere e far bene, il francese si gira spesso sul dritto che è la sua arma migliore, non ha un servizio che possa far ottenere punti gratuiti ma tuttavia fa della corsa e solidità le sue armi principali. Navone a Giugno ha inanellato due finali Challenger e sembra pronto per potersi issare in maniera continuativa nei challenger, qualche giorno fa era in Belgio per un ITF sempre su terra, a mio avviso il giocatore argentino non parte sfavorito, tuttavia essendo un match logorante con lunghi scambi al momento preferisco rimanere a guardare e capire se riesce a imporsi anche nei challenger europei. Sono stranamente prudente e preferisco non rischiare la giocata.

Qui per me è sbagliata la forbice, ma mi spingo oltre, per me il favorito è l’americano e non il libanese. Potrebbe sembrare una forzatura, visto che la quota di Nick è sul 2.75 ma Chappell malgrado sia un giocatore classe 92 che naviga nei bassifondi, per quanto assurdo può essere è un giocatore in ascesa, entrambi su per giù hanno lo stesso ranking o comunque un best ranking vicino e le stesse difficoltà, qui finalmente non devono passare le qualificazioni ed hanno un turno alla portata. Habib è un giocatore più massiccio che fa del servizio e dritto la sua arma principale, non è un giocatore molto mobile e ama colpire da fermo e non in corsa, nel dritto ha la sua miglior arma, mentre il rovescio è di contenimento. Chappell a mio avviso è più completo oltre ad essere mancino, anche lui ha nel dritto la sua miglior arma ma quantomeno sa muoversi meglio e fare qualche pregevole recupero oltre ad avere un rovescio più solido e offensivo. Chappell a mio avviso è più completo anche se perde un po’ di esplosività nel colpo iniziale se confrontato con Habib che invece è più in difficoltà se lo scambio si allunga e se lo si fa muovere. Prendo un match di domani perché a mio avviso allo stacco la quota potrebbe abbassarsi

N. Chappell @2.75 stake 3