Caroline Garcia fa la storia di Cincinnati e diventa la prima qualificata ad approdare in una finale di un WTA 1000. Ora sfiderà Petra Kvitova (Video)

Caroline Garcia sta vivendo una settimana indimenticabile e storica. La francese ha iniziato il suo percorso dalle qualificazioni del WTA 1000 di Cincinnati e ora ha timbrato il passaporto per la finale. Ha raggiunto un risultato senza precedenti, considerando che mai una giocatrice qualificata aveva raggiunto la partita decisiva di un torneo di questa portata.

La giocatrice francese, numero 35 del ranking mondiale, ha battuto Aryna Sabalenka (7°) per 6-2, 4-6, 6-1, in un incontro interrotto due volte dalla pioggia. La francese ha mostrato un livello di tennis molto alto per battere la terza giocatrice della top 10 di questa settimana, dopo aver superato anche Maria Sakkari e Jessica Pegula.

Questa sera sfiderà in finale Petra Kvitova.

La ceca era a un punto dall’essere eliminata al primo turno del WTA 1000 di Cincinnati, ma è in finale! Petra, ex numero due del mondo e ora 28esima nella classifica WTA, ha trovato il modo di superare Madison Keys e si è assicurata un posto nel match decisivo per prepararsi al meglio all’attacco degli US Open che inizieranno tra sette giorni.

La Kvitova ha battuto l’americana per 6-7(6), 6-4, 6-3 in 2 ore e 20 minuti, dimostrando ancora una volta una grande capacità di combattere. Keys è partita meglio, ma la ceca non si è lasciata prendere dal panico ed è cresciuta, mettendosi alla prova solo sul 4-3 del terzo set, quando è uscita indenne con la battuta a disposizione da un pericoloso 0-40.

WTA Cincinnati Madison Keys Madison Keys 7 4 3 Petra Kvitova Petra Kvitova 6 6 6 Vincitore: P. Kvitova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Petra Kvitova 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Petra Kvitova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Petra Kvitova 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Petra Kvitova 0-15 15-0 30-0 40-0 df 0-1 → 0-2 Madison Keys 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Petra Kvitova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Madison Keys 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 df 3-5 → 4-5 Petra Kvitova 0-30 0-40 df 2-5 → 3-5 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Petra Kvitova 15-0 30-0 30-15 40-15 df 40-30 2-3 → 2-4 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 Petra Kvitova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Madison Keys 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Petra Kvitova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 df 1-0 → 1-1 Madison Keys 15-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-0 ace 0*-1 1*-1 2-1* 2*-1 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5*-2 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6*-5 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 Madison Keys 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Petra Kvitova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Petra Kvitova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-4 → 4-5 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Petra Kvitova 15-0 30-0 30-15 40-15 df 3-3 → 3-4 Madison Keys 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Petra Kvitova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Petra Kvitova 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Petra Kvitova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1