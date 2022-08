Roddick non esita a mettere Kyrgios tra i grandi favoriti per la vittoria degli US Open. Greg Rusedski No!

Con gli US Open alle porte, è ora di iniziare a guardare chi saranno i grandi pretendenti al titolo. Un uomo che sa cosa serve per diventare campione a New York è Andy Roddick, vincitore del trofeo nel 2003 ed ex numero 1 del mondo. Per lui, c’è un tennista chiaramente nel lotto dei grandi favoriti.

“Quello che ha fatto a Washington, un grande torneo prima degli US Open, è stato molto importante secondo me. In condizioni difficile ha vinto singolare e doppio, reggendo fisicamente. È un ottimo segnale, lo mette tra i primi due o forse tre favoriti per gli US Open”, ha detto Roddick a Tennis Channel.

Meno certo è Greg Rusedski, anche lui ex tennista che parla del torneo giocato a Cincinnati. “Si sentivano i fischi in tutto lo stadio. Non sente di aver fatto del suo meglio e spera che il problema al ginocchio non sia troppo grave. Deve dimostrare di più. È migliorato molto, ma fisicamente deve diventare più forte. Se è preoccupato per il suo ginocchio, sarà un problema”, ha detto.