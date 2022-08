WTA 250 Granby: Il Tabellone Principale. Paolini e Bronzetti ai nastri di partenza

WTA 250 Granby – Tabellone Principale – hard

(1/WC) Daria Kasatkina vs Greet Minnen

Danka Kovinic vs Magdalena Frech

Harriet Dart vs Maryna Zanevska

Rebecca Peterson vs (5) Nuria Parrizas Diaz

(4) Anna Bondar vs Qualifier

Nadia Podoroska vs Tatjana Maria

Diane Parry vs Qualifier

Oceane Dodin vs (8) Tereza Martincova

(6) Lucia Bronzetti vs Tamara Zidansek

Jaimee Fourlis vs Marta Kostyuk

Rebecca Marino vs (WC) Victoria Mboko

Qualifier vs (3) Jasmine Paolini

(7) Kaja Juvan vs Qualifier

Daria Saville vs Xiyu Wang

Xinyu Wang vs (WC) Katherine Sebov

Anna Karolina Schmiedlova vs (2) Alison Van Uytvanck