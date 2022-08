Combined Cincinnati: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. Norrie elimina Alcaraz. Bene Medvedev e Tsitsipas. Ok Sabalenka

Se la prima semifinale del Masters 1000 di Cincinnati vedrà opporsi Daniil Medvedev (ATP 1) e Stefanos Tsitsipas (7), nella seconda si affronteranno i due outsider rimasti in lizza: Cameron Norrie (11) e Borna Coric (152). Per la prima volta in carriera il britannico è riuscito a sbarazzarsi del giovane fenomeno Carlos Alcaraz (4), battendolo in tre set dopo una maratona di più di tre ore con i parziali di 7-6 (7/4) 6-7 (4/7) 6-4 grazie a un break piazzato nel penultimo game della sfida. Dal canto suo, il croato ha sconfitto Felix Auger-Aliassime (9) con un doppio 6-4.

In campo femminile, i primi quarti di finale hanno promosso Madison Keys (WTA 24) e Petra Kvitova (28), sbarazzatesi di Elena Rybakina (25) e rispettivamente di Ajla Tomljanovic (63) in due set.

Le seconde semifinaliste in campo femminile sono invece la qualificata Caroline Garcia (WTA 35) e Aryna Sabalenka (7). La francese ha superato la padrona di casa Jessica Pegula (8), mentre la bielorussa ha avuto la meglio sulla cinese Shuai Zhang (44).

Masters e WTA 1000 Cincinnati – Quarti di Finale – hard

1. Madison Keysvs Elena Rybakina

2. [1] Daniil Medvedev vs [11] Taylor Fritz (non prima ore: 19:00)



3. [4] Stefanos Tsitsipas vs John Isner (non prima ore: 21:00)



4. [7] Jessica Pegula vs [Q] Caroline Garcia (non prima ore: 01:00)



5. [9] Cameron Norrie vs [3] Carlos Alcaraz



Grand Stand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Desirae Krawczyk / Demi Schuurs vs Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez



Ajla Tomljanovic vs Petra Kvitova Non prima 18:30



(6) Aryna Sabalenka vs Shuai Zhang Non prima 20:30



4. [7] Felix Auger-Aliassime vs [PR] Borna Coric (non prima ore: 01:00)



5. (1) Veronika Kudermetova / (1) Elise Mertens vs /



Il match deve ancora iniziare

Stadium 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs Karen Khachanov / Denis Shapovalov



2. [6] Tim Puetz / Michael Venus vs [2] Marcel Granollers / Horacio Zeballos (non prima ore: 19:00)



3. [PR] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin vs Kevin Krawietz / Andreas Mies



4. [WC] Holger Rune / Stefanos Tsitsipas vs [4] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer



5. Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia vs [7] Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko (non prima ore: 21:00)