Jannik Sinner dopo la sconfitta contro Auger Aliassime: “Ho avuto due match point ma non sono riuscito a chiuderla quando dovevo”

Jannik Sinner : “È una sconfitta dura da digerire anche se nel complesso penso abbia giocato bene. Ho avuto due match point ma non sono riuscito a chiuderla quando dovevo. Nel tiè break lui ha giocato bene così come all’inizio del terzo set dove è partito meglio di me. Ho avuto anche le mie occasioni per rientrare ma oggi purtroppo non è andata bene ed ho perso la partita.“