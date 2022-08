WTA 1000 Cincinnati: Eliminate le prime due teste di serie. Out Swiatek e Kontaveit

Iga Swiatek, indiscussa numero uno del mondo per il modo in cui ha dominato il circuito per quattro mesi e mezzo, dimostra ogni settimana che passa di essere umana.

Dopo le prime sconfitte a Wimbledon, Varsavia e Toronto, la 21enne polacca è stata eliminata questo giovedì negli ottavi di finale del WTA 1000 di Cincinnati (USA).

La leader mondiale è stata battuta dalla potente americana Madison Keys, campionessa del 2019 e attuale 24esima nel ranking WTA, per 6-3, 6-4, in un match risoltosi in 1h26. Keys ha persino rischiato di non chiudere l’incontro nel secondo set, lasciandosi sfuggire un vantaggio di 5-0 e diversi match point fino al 5-4a quel punto la polacca ha subito il break ed ha detto addio al torneo.

Pochi minuti prima, anche l’estone Anett Kontaveit, numero due del mondo, ha perso negli “ottavi di finale”. Pur conducendo per 4-2 e 40-15 nel terzo set, ha subito una sconfitta contro la cinese Shuai Zhang, che aveva già sconfitto Naomi Osaka al primo turno, perdendo 2-6, 6-4, 6-4.

WTA Cincinnati Iga Swiatek [1] Iga Swiatek [1] 3 4 Madison Keys Madison Keys 6 6 Vincitore: M. Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Iga Swiatek 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Madison Keys 0-15 0-30 0-40 1-5 → 2-5 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 df 0-5 → 1-5 Madison Keys 15-0 30-0 df 0-4 → 0-5 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 df A-40 ace 0-2 → 0-3 Iga Swiatek 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Madison Keys 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Iga Swiatek 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Iga Swiatek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Madison Keys 0-30 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Iga Swiatek 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0