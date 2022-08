Jannik Sinner: “Sono contento di come ho giocato oggi. Dispiace però vincere così” (Video Cincinnati)

Jannik Sinner : “Sicuramente non è il modo più bello vincere per ritiro del tuo avversario, penso in generale di aver giocato un buon match e di essermi mosso bene. Soltanto un game che ho giocato mi ha fatto arrabbiare quando mi ha fatto il break a zero all’inizio. In generale comunque è stata una partita positiva.

Sono riuscito a scambiarci due parole con Mior dopo la partita ma preferisco non dire nulla e che rimanga una cosa tra giocatori.

Con Auger Aliassime è sempre una partita difficile. La scorsa volta a Madrid ha giocato sicuramente bene lui, non mi ha lasciato alcuna chance ma domani saranno condizioni diverse in una superficie differente. Oggi ha fatto una gran partita contro De Minaur, mi farò trovare pronto”.