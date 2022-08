Challenger Grodzisk Mazowiecki: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un solo azzurro al via

CHALLENGER Grodzisk Mazowiecki (Polonia) – Tabellone Principale, cemento

(1) Majchrzak, Kamil vs Medjedovic, Hamad

Zuk, Kacper vs Haase, Robin

Kirkin, Ergi vs Marchenko, Illya

Janvier, Maxime vs (6) Zhang, Zhizhen

(4) Marterer, Maximilian vs Mayot, Harold

(WC) Janowicz, Jerzy vs Qualifier

(Alt) Decamps, Gabriel vs Krutykh, Oleksii

(WC) Kielan, Szymon vs (8) Ofner, Sebastian

(5) Machac, Tomas vs Zekic, Miljan

Basic, Mirza vs Added, Dan

Geerts, Michael vs Qualifier

Squire, Henri vs (3) Rodionov, Jurij

(7) Alvarez Varona, Nicolas vs (WC) Kasnikowski, Maks

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Sachko, Vitaliy vs (2) Andujar, Pablo

CHALLENGER Grodzisk Mazowiecki (Polonia) – Tabellone Qualificazione, cemento

(1) Mansouri, Skander vs (WC) Wojcik, Yann

(Alt) Johnson, Luke vs (12) Monzon, Ignacio

(2) Vatutin, Alexey vs Li, Hanwen

(WC) Pieczkowski, Olaf vs (10) Langmo, Christian

(3) Setkic, Aldin vs (WC) Lanik, Tomas

(Alt) Mikula, Michal vs (7) Bobrov, Bogdan

(4) Seyboth Wild, Thiago vs (Alt) Zeballos, Federico

(Alt) Fayziev, Sanjar vs (8) Diez, Steven

(5) Zhukayev, Beibit vs Erler, Alexander

(WC) Pawelski, Martyn vs (11) Topo, Marko

(6) Poljak, David vs Perez, Alfredo

(Alt) Glinka, Daniil vs (9) Potenza, Luca

Central – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Michal Mikula vs [7] Bogdan Bobrov

2. [WC] Martyn Pawelski vs [11] Marko Topo

3. [WC] Olaf Pieczkowski vs [10] Christian Langmo

4. [Alt] Daniil Glinka vs [9] Luca Potenza

5. [4] Thiago Seyboth Wild vs [Alt] Federico Zeballos

6. [1] Skander Mansouri vs [WC] Yann Wojcik

Court 13 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Aldin Setkic vs [WC] Tomas Lanik

2. [5] Beibit Zhukayev vs Alexander Erler

3. [2] Alexey Vatutin vs Hanwen Li

4. [6] David Poljak vs Alfredo Perez

5. [Alt] Sanjar Fayziev vs [8] Steven Diez

6. [Alt] Luke Johnson vs [12] Ignacio Monzon (non prima ore: 16:00)