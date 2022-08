Masters 1000 Montreal: Carlos Alcaraz spreca e manca anche match point. Successo di Tommy Paul

Tommy Paul, 25 anni, ha dimostrato ancora una volta perché è uno dei più grandi talenti della sua generazione, assicurandosi un posto negli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Montreal a spese di nientemeno che Carlos Alcaraz, numero quattro del mondo e il tennista con il maggior numero di vittorie e di finali in questa stagione.

L’americano, campione juniores del Roland Garros nel 2015, ha sconfitto il 19enne spagnolo nel secondo turno del torneo canadese per 6-7(4), 7-6(7), 6-3, in un’incredibile battaglia di 3 ore e 20 in cui Alcaraz ha addirittura condotto per 4-1 nel secondo set ed ha avuto match point, nel tie-break del secondo parziale.

Alcaraz, che aveva vinto i suoi primi 36 incontri dopo aver vinto il primo set nel 2022, ne ha persi due di fila dopo la finale di Umago contro Sinner. Lo spagnolo era anche a otto vittorie consecutive al tie-break, ma alla fine si è lasciato sfuggire questo incontro.

Paul, dal canto suo, ha un record positivo nel 2022 contro tennisti top 10: 3 vittorie e 2 sconfitte.