WTA 1000 Toronto: un’ottima Giorgi supera Mertens e vola agli ottavi

Buonissima prestazione di Camila Giorgi al WTA 1000 di Toronto, sconfigge la belga Elise Mertens per 6-3 7-5 e passa agli ottavi di finale nel torneo canadese, del quale è campionessa in carica.

L’azzurra ha dominato il primo set, con una partenza fulminante, a tratti ingiocabile soprattutto con risposte micidiali e un solo mini passaggio a vuoto, prontamente superato. Nel secondo set c’è stato più equilibrio, la belga è salita di livello, ma Camila (nonostante poco aiuto del servizio in un paio di game) è stata brava a non tremare, servendo sempre per seconda nel punteggio. Nella fase finale del secondo set ha imposto i suoi ritmi: qualche errore ma anche grande pressione sulla rivale, riuscendo a scatenare le sue accelerazioni sul 5 pari e così strappare il break decisivo con una risposta vincente terrificante per potenza e precisione. Non c’è che dire, Giorgi in Canada si trova benissimo.

La cronaca

Camila parte forte, con un break immediato vola avanti 3-0. Non si arresta l’“uragano” Giorgi, spinge tutto e tutto le entra, incluso un passante di diritto formidabile e una difesa complicata che lei rende facilissima. 0-40 e altre tre palle break. Elise non può niente, cede di nuovo il turno di battuta per il 4-0 a favore dell’azzurra. Forte del doppio vantaggio, ecco un calo di tensione di Camila, con un doppio fallo e due errori di rovescio cede un turno di servizio, per il 4-1. Ritrova precisione nei suoi colpi Giorgi, con uno scambio micidiale, fatto di accelerazioni angolate, fa fare il “tergicristallo” alla belga sul 30-40, strappando un altro break per il 5-1. Al momento di chiudere, non gioca un buon game Camila, cede il turno di battuta per il 5-2. Chiude 6-3 Giorgi al terzo set point, grazie a un diritto in rete della Mertens.

Nel secondo set Giorgi mette la freccia nel terzo game: risponde nei piedi della belga, strappa una palla break e con uno smash perentorio si prende il break per il 2-1. Sciupa però il vantaggio con un brutto turno di battuta, ceduto a zero. Sul 4 pari Mertens commette un doppio fallo sulla parità che le costa una delicatissima palla break. Camila sbaglia però col rovescio, sprecando una chance importantissima per andare a servire per il match. In questa fase Camila alterna alcuni vincenti clamorosi a qualche errore, anche per merito di Mertens che prova a mettere pressione all’italiana dalla risposta. 5 pari, il set si avvia alla stretta finale. Proprio sul più bello, sul 30 pari, Giorgi impone un ritmo infernale nello scambio, la prima a cedere è Elise. Ecco la palla break per l’azzurra. Con i piedi un metro in campo, Giorgi trova una risposta vincente di diritto lungo linea imprendibile. Break e 6-5 avanti, a un passo alla vittoria. Chiude 7-5 e vola negli ottavi di finale del 1000 canadese.

Elise Mertens vs Camila Giorgi