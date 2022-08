Ecco tutti i qualificati al tabellone principale del Città di Padova – Memorial Lino Barbiero

Un altro giorno intenso al Centro Sportivo 2000: si sono concluse in mattinata le qualificazioni, con i sei qualificati sia in campo maschile che femminile.

Nel maschile non tradiscono le aspettative la testa di serie n.1 Duje Ajdukovic, che piega dopo un intenso incontro Federico Salomone (7/6 6/2), la testa di serie n.2 Niccolò Catini (6/4 6/2 a Giuseppe La Vela), la testa di serie n.3 Krisjan Tamm (6/4 6/0 a Leonardo Malgaroli), la tds 5 Filippo Speziali (10-5 al super tie break del terzo a Luca Castagnola) ne la 6 Lorenzo Bresciani (6/3 6/1 a Niccolò Baroni). Unico giocatore non testa di serie a passare le qualificazioni è il giovane Niccolò Ciavarella, che supera Rieder Horst (6/3 6/2). Ora, in tabellone principale, Catini affronterà Bresciani, mentre la mina vagante Ajdukovic se la vedrà con il n.735 ATP Gabriele Piraino, Speziali se la vedrà con la testa di serie 3 Murkel Dellien (386 ATP), mentre Ciavarella si scontrerà con Giacomo Dambrosi (1141 ATP), e l’estone Tamm contro Federico Iannacone (567 ATP).

Nel femminile, le teste di serie a qualificarsi al tabellone principale sono Laura Mair (che se la vedrà contro la 824 WTA Irene Lavino), Camilla Gennaro (contro la 845 WTA Beatrice Ricci), Alessandra Mazzola (contro Valentina Gaggini 1048 WTA) e Georgia Pedone (contro la WC Greco Lucchina). Passano anche Palecek (contro la Lucky Loser Costanza Traversi) e Virginia Ferrara (ccontro la 723 WTA Arianna Zucchini).

Tanti i match in campo nella giornata di mercoledì, con l’esordio in singolare dei portacolori del circolo di casa Federica Arcidiacono (760 WTA) alle 9.30 contro Giulia Carbonaro, e a seguire Federico Bertuccioli contro la testa di serie n.6 Giovanni Oradini (436 ATP). In campo inoltre tutte le teste di serie di entrambi i tabelloni di singolare: a partire dalle 9.30 su cinque campi al Centro Sportivo 2000.

Domani è anche il giorno del Players Pool Party: a partire dalle 19.30 a bordo vasca si terrà la festa del torneo internazionale.

Ingresso gratuito.