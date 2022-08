WTA 125 Concord: Il Tabellone Principale. Clara Tauson guida il seeding

WTA 125 Concord – Tabellone Principale – hard

(1/WC) Clara Tauson vs Katie Boulter

Renata Zarazua vs Astra Sharma

Alycia Parks vs (WC) Coco Vandeweghe

Qualifier vs (8) Kamilla Rakhimova

(4) Magdalena Frech vs Anastasia Tikhonova

Anastasia Gasanova vs Catherine McNally

Qiang Wang vs Mariam Bolkvadze

(WC) Ashlyn Krueger vs (5) Viktorija Golubic

(6) Xiyu Wang vs Qualifier

Karolina Muchova vs Mirjam Bjorklund

(WC) Taylor Townsend vs (WC) Lulu Sun

Ysaline Bonaventure vs (3) Varvara Gracheva

(7) Greet Minnen vs Katie Volynets

Qualifier vs Harmony Tan

Anna Blinkova vs (SR) Varvara Flink

Qualifier vs (2) Bernarda Pera