Carlos Alcaraz felice a Montreal: “Non sono mai stato qui ma mi piace il clima e il campo”

Il numero quattro del mondo Carlos Alcaraz potrebbe lasciare il torneo Masters 1000 di Montreal tra una settimana come numero due del mondo, anche se non ha mai giocato l’evento, né a Montreal né nella sua versione alternativa a Toronto. Un anno fa, Alcaraz ha dovuto saltare le qualificazioni del torneo perché era ancora in gara a Umago, ma quest’anno non solo è entrato direttamente nel tabellone principale, ma è la seconda testa di serie.

“Sono molto felice di essere a Montreal per la prima volta. Mi piacciono il clima e il campo da gioco. Le condizioni mi soddisfano. Mi sento bene, ma avrò un incontro molto duro al primo turno. Cercherò di godermi la mia prima volta a Montreal. Mi piace sempre giocare un torneo per la prima volta, è una sensazione speciale”.