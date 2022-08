Challenger Chicago: Il Tabellone Principale e di Quali. Nessun azzurro al via

Challenger Chicago – Tabellone Principale – hard

(1) Laaksonen, Henri vs Gojo, Borna

(Alt) Kukushkin, Mikhail vs (WC) Nanda, Govind

Escoffier, Antoine vs Uchida, Kaichi

Qualifier vs (5) Albot, Radu

(3) Kozlov, Stefan vs Escobedo, Ernesto

Qualifier vs (PR) Klahn, Bradley

Svrcina, Dalibor vs (Alt) Olivieri, Genaro Alberto

Krueger, Mitchell vs (7) Safiullin, Roman

(6) Gomez, Emilio vs (WC) Kovacevic, Aleksandar

Popko, Dmitry vs (WC) Shelton, Ben

Eubanks, Christopher vs Qualifier

Jubb, Paul vs (4) Thompson, Jordan

(8) Verdasco, Fernando vs Broady, Liam

Qualifier vs Ritschard, Alexander

Qualifier vs Brouwer, Gijs

Qualifier vs (2) O’Connell, Christopher

(1) Couacaud, Enzovs (Alt) Chung, Yunseong(Alt) Kirchheimer, Strongvs (10) Svajda, Zachary

Alternate vs (WC) Dostanic, Stefan

(WC) Martin, Andres vs (8) Holt, Brandon

Alternate vs Smith, Keegan

Habib, Hady vs (7) Zhu, Evan

(4) Watanuki, Yosuke vs (WC) Harrison, Ryan

Mochizuki, Shintaro vs (12) Dougaz, Aziz

(5) Tu, Li vs (Alt) Patten, Henry

(WC) Young, Donald vs (9) McHugh, Aidan

(6) Harris, Billy vs (Alt) Ochi, Makoto

(Alt) Brymer, Gage vs (11) Sandgren, Tennys