Masters 1000 Montreal: Il programma di Domenica 07 Agosto 2022. Fabio Fognini alla caccia del Md

Court Central – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Fabio Fognini vs [10] Daniel Altmaier

2. [1] Marcos Giron vs [Alt] Steven Diez OR [13] Alexei Popyrin (non prima ore: 19:00)

Court Rogers – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marc-Andrea Huesler vs Benoit Paire

Court 9 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Gabriel Diallo vs [8] Hugo Gaston

2. [5] Adrian Mannarino OR [Alt] Max Purcell vs [Alt] Matthew Ebden OR [9] Soonwoo Kwon (non prima ore: 19:00)

Court 5 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Arthur Rinderknech vs [14] Taro Daniel

2. [7] Quentin Halys vs [11] Jack Draper (non prima ore: 19:00)