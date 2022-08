Masters 1000 Montreal: Il Tabellone Principale. Sinner e Berrettini nello stesso spot di Tabellone

Masters 1000 Montreal – Tabellone Principale – Parte Alta

(1) Medvedev, Daniil vs Bye

Baez, Sebastian vs Kyrgios, Nick

Shapovalov, Denis vs de Minaur, Alex

(WC) Galarneau, Alexis vs (16) Dimitrov, Grigor

(12) Schwartzman, Diego vs Davidovich Fokina, Alejandro

(WC) Goffin, David vs Ramos-Vinolas, Albert

(PR) Wawrinka, Stan vs Ruusuvuori, Emil

Bye vs (8) Hurkacz, Hubert

(4) Ruud, Casper vs Bye

Molcan, Alex vs McDonald, Mackenzie

Bublik, Alexander vs Brooksby, Jenson

Qualifier/Special Exempt vs (15) Bautista Agut, Roberto

(9) Norrie, Cameron vs Nakashima, Brandon

Kecmanovic, Miomir vs van de Zandschulp, Botic

Qualifier/Special Exempt vs Qualifier/Special Exempt

Bye vs (6) Auger-Aliassime, Felix

Qualifier/Special Exempt vs Qualifier/Special ExemptQualifier/Special Exempt vs Rune, HolgerCarreno Busta, Pablovs

(14) Opelka, Reilly vs Monfils, Gael

Karatsev, Aslan vs Cressy, Maxime

Qualifier/Special Exempt vs Qualifier/Special Exempt

Bye vs (3) Tsitsipas, Stefanos

(5) Rublev, Andrey vs Bye

Krajinovic, Filip vs Evans, Daniel

Tiafoe, Frances vs Bonzi, Benjamin

(WC) Murray, Andy vs (10) Fritz, Taylor

(13) Cilic, Marin vs (PR) Coric, Borna

Cerundolo, Francisco vs Khachanov, Karen

(WC) Pospisil, Vasek vs Paul, Tommy

Bye vs (2) Alcaraz, Carlos