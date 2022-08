Taylor Fritz si scusa per il ritiro dal torneo di Washington

A nessuno piace essere costretto a gettare la spugna nel bel mezzo di una partita di tennis, indipendentemente dall’avversario, dal torneo e dal punteggio. Ma a volte il corpo dell’atleta ha altri piani, soprattutto quando il giocatore stesso capisce che prevenire è meglio che curare.

E’ successo giovedì a Taylor Fritz all’ATP 500 di Washington, dove ha deciso di abbandonare nel terzo set contro Dan Evans quando era sotto per 4-1. Qualche ora dopo, l’americano ha spiegato la situazione del suo piede in delle dichiarazioni su Twitter, dove si è anche scusato per il ritiro.

Quick explanation of what happened to me today, sorry if I worried anybody I’m okay 🙏🏻 pic.twitter.com/nY1EUuYKuc

— Taylor Fritz (@Taylor_Fritz97) August 5, 2022