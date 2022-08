Medvedev: “Il n.1 di fine anno? Sarà Nadal”

Il russo Daniil Medvedev torna in campo a Los Cabos da favorito, primo sul incontro dell’estate sul cemento nord americano, parte di stagione a lui storicamente molto favorevole. Dopo lo stop forzato a Wimbledon, il n.1 al mondo ha parlato alla stampa in Messico guardando la corsa per chiudere il 2022 in vetta al ranking. Si dice convinto di poter dire la sua, ma anche di non considerarsi affatto il favorito, nonostante Djokovic sia stato penalizzato dalla non assegnazione dei punti ai Championships e dello stop per l’infortunio alla caviglia di Zverev.

“Sicuramente sto attento alla corsa per il n.1 di fine stagione, è una cosa che mi coinvolge. Dipende anche dal momento perché so che alla fine dell’anno, a meno che non provi a vincere tutti i tornei rimasti, probabilmente sarà Rafa a chiudere la stagione in vetta. Ma allo stesso tempo, posso tenerlo per un bel po’ di tempo, ancor più se riuscirò a giocare bene nella swing nord americana. So che la cosa più importante è provare a vincere i tornei, provare ad accumulare molto punti. Solo così puoi mantenerti in vetta”.

“Tornare in torneo dopo qualche settimana fuori è sempre complicato, ci sono là fuori tanti ragazzi che giocano bene e cercano di batterti. Ogni avversario può essere difficile, quindi più partite vinci, più fiducia acquisisci, più inizi a sentire meglio il tuo gioco, cosa devi fare meglio. È questo che cercherò di fare qui a Los Cabos, migliorare il mio gioco e ritrovare il ritmo”.

In questo momento Medvedev si trova sesto nella Race 2022, con meno della metà dei punti di Nadal, ed abbondantemente dietro anche ad Alcaraz e Tsitsipas.