Tennisti italiani On Fire: Confronto primi 30 tennisti italiani nel 2021/22 prima degli Us Open

La crescita del tennis italiano è sempre più evidente nel panorama internazionale.

Ne sa qualcosa Alcaraz che ha perso 4 incontri contro Sinner, Berrettini e Musetti, due dei quali in finale.

L’unico che è riuscito a battere è stato Giulio Zeppieri al terzo set, dopo essere stato raggiunto da 3-0 a 3-3, solo per via di un guaio muscolare dell’italiano che lo ha costretto alla sconfitta. Facendo i confronti con la classifica di 12 mesi fa, ci rendiamo conto che i giovani tennisti stanno emergendo in modo straordinario e che non passa settimana senza una vittoria da parte di tennisti italiani.

Ben 39 (4 ATP, 12 ATP CHALLENGER, 23 ITF) VITTORIE sino al 31 Luglio.

L’Italia ha ottenuto un record assoluto per i tornei ITF. Nessuna nazione è mai riuscita in un anno ad ottenere più di 20 vittorie (Spagna e Argentina)

Nei tornei Challenger il record assoluto è 16, detenuto dall’Argentina. L’Italia è a soli 4 tornei di distanza per conquistare anche questo record.

Giovanni Oradini ha fatto il più significativo progresso, scalando in un anno ben 1.125 posizioni, dalla 1554 alla 429esima posizione in classifica.

A seguire Francesco Maestrelli, migliorandosi in un anno dalla 1.116 posizione alla 202, guadagnando 914 posizioni.

I Millennials italiani stanno imponendosi sempre di più. Nella Classifica NEXT GEN abbiamo ben 10 tennisti nelle prime 20 posizioni. Sicuramente sapranno darci soddisfazioni per tantissimi anni.

Rispetto al 2021 siamo in calo, momentaneamente, rispetto alla TOP 100 dove siamo passati dai 9 tennisti nei primi 100 posti a Luglio 2022, ai 5 attuali.

Entro i prossimi 6 mesi, avremo nuovamente almeno 10 TOP 100, con la differenza rispetto al prossimo anno, che avremo in classifica tanti tennisti nati dopo il 2000, come Nardi (attualmente nr. 1 al mondoUnder 19), Cobolli, Zeppieri, Darderi, Passaro, Maestrelli, Bellucci, Arnaldi e Gigante. Tutti questi hanno qualità tecniche e mentali, oltre buoni team, in grado di fare questo importante salto di qualità, provando a rimanerci in maniera stabile.

Non meno importante il ruolo dei team. Con l’aiuto della Federazione si sta lavorando tanto sul settore giovanile e sulla formazione del settore tecnico. Oggi vediamo sempre più tennisti stranieri, anche spagnoli, francesi e argentini, che chiedono di avvalersi di professionisti italiani nel proprio team.

Con questi risultati, da cittadini e sportivi italiani, non possiamo che celebrare questi successi, tangibili grazie agli INEQUIVOCABILI numeri.





Domenico DI CONZA

MASSIMA CRESCITA IN CLASSIFICA NEL 2022

(429) GIOVANNI ORADINI (1997) [1289] + 860 1.554 +1.125

MAGGIOR NUMERO DI VITTORIE TORNEI ITF NEL 2022

5 MATTIA BELLUCCI

MAGGIOR NUMERO DI VITTORIE TORNEI ATP CHALLENGER NEL 2022

2 MAGER E NARDI

MAGGIOR NUMERO DI VITTORIE TORNEI ATP NEL 2022

2 BERRETTINI

TORNEI ITF VINTI DA ITALIANI NEL 2022 23 (VENTITRE)

5 MATTIA BELLUCCI

2 Lavagno, Oradini, Vincent Ruggeri,

1 Fonio, Bonadio, Gigante, Maestrelli, Mazza, Serafini, Ferrari, Passaro,

Balzarani, Innaccone, Della Valle e Forti

TORNEI ATP CHALLENGER VINTI DA ITALIANI NEL 2022 12 (DODICI)

2 MAGER e NARDI,

1 Pellegrino – Arnaldi – Maestrelli, Musetti, Passaro, Agamenone,

Brancaccio e Cobolli

TORNEI ATP VINTI DA ITALIANI NEL 2022 NEL 2022 4 (QUATTRO)

2 BERRETTINI,

1 MUSETTI E SINNER

TOTALE TORNEI VINTI DA ITALIANI NEL 2022 39 (TRENANOVE)