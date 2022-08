ITF Grodzisk Mazowiecki e Lexington: I Main Draw

ITF GRODZISK MAZOWIECKI(Pol 100k cemento outdoor)

[1] Magda Linette vs TBD

Yanina Wickmayer vs Estelle Cascino

TBD vs TBD

[15] Rebecca Sramkova vs TBD

[10] Viktoria Kuzmova vs TBD

Ankita Raina vs Xiaodi You

Urszula Radwanska vs Ekaterina Yashina

[6] Daria Snigur vs TBD

[4] Viktoriya Tomova vs TBD

Lucie Havlickova vs TBD

Alexandra Eala vs TBD

[14] Katharina Hobgarski vs TBD

[11] Yuriko Lily Miyazaki vs TBD

Yuliana Lizarazo vs Vera Lapko

Camilla Rosatello vs TBD

[7] Katarzyna Kawa vs TBD

[5] Linda Noskova vs TBD

Weronika Falkowska vs TBD

Anna Hertel vs Valeria Savinykh

[9] Nigina Abduraimova vs TBD

[13] Lina Gjorcheska vs TBD

Jana Kolodynska vs Martyna Kubka

Shavit Kimchi vs Anna Kubareva

[3] Katerina Siniakova vs TBD

[8] Jessika Ponchet vs TBD

Zoe Hives vs Nikola Bartunkova

Tereza Smitkova vs Kaylah Mcphee

[12] Natalija Stevanovic vs TBD

[16] Jana Fett vs TBD

Timea Babos vs TBD

Valeriia Olianovskaia vs TBD

[2] Magdalena Frech vs TBD

[1] Moyuka Uchijimavs Iryna ShymanovichMadison Siegvs TBDKatrina ScottvsSamantha CrawfordChanelle Van nguyenvs [8] Katie Swan

[3] Tessah Andrianjafitrimo vs Maria Timofeeva

Qavia Lopez vs TBD

TBD vs TBD

Marcela Zacarias vs [6] Lina Glushko

[5] Seone Mendez vs Karman Kaur Thandi

Aldila Sutjiadi vs TBD

TBD vs TBD

[4] Priscilla Hon vs TBD

[7] Lizette Cabrera vs Alexa Glatch

Hanna Chang vs Danielle Lao

Elvina Kalieva vs Eden Silva

Kateryna Bondarenko vs [2] Jodie Anna Burrage