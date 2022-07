La quindicenne Mirra Andreeva vince tre tornei ITF nel 2022 alla prima stagione da professionista

Si chiama Mirra Andreeva, ha solo 15 anni e possiamo quasi dire che è una mini Maria Sharapova. La russa, nata in Siberia proprio come Masha, sta facendo notizia perché si è fatta subito notare nel circuito senior, anche se è al 12° posto nella classifica junior. Ha già vinto tre titoli e proprio oggi ha conquistato il torneo W25 di El Espinar/Segovia battendo in finale Guerrero Alvarez per 64 62.

La Andreeva, impegnata nell’ITF W25 di El Espinar, è partita dalle qualificazione e ha fatto strage di avversarie, vincendo tutti e sei gli incontri disputati lasciando le briciole alle avversarie senza perdere un set. Un dominio che l’ha portata a entrare nella storia, visto che non esiste un record di tre titoli di singolare vinti da una quindicenne nella sua stagione d’esordio a livello professionistico.