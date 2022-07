Clamorosa vittoria di Simone Bolelli e Fabio Fognini che sotto per 0 a 6 nel tiebreak annullano sei match point consecutivi e vincono il torneo di Umago in doppio al supertiebreak

Incredibile vittoria di Simone Bolelli e Fabio Fognini che hanno conquistato questa sera il torneo ATP 250 di Umago in doppio.

In finale hanno sconfitto il duo britannico-finlandese formato da Lloyd Glasspool e Harri Heliovaara per 10-7 al super-tiebreak.

Secondo titolo nel 2022 e ottavo posto (al momento) nella Race di doppio che determina i qualificati per le Nitto ATP Finals.

Da segnalare che Simone e Fabio nel secondo set dopo aver annullato due palle match sul 5 a 6 ed erano alla battuta si sono trovati sotto nel tiebreak per 0 a 6 e sono riusciti ad annullare sei match point consecutivi prima di vincere la frazione per 8 punti a 6.

Nel supertiebreak la coppia italiana ha subito preso il largo portandosi sul 7 a 1 prima di chiudere la partita per 10 punti a 7.