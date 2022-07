Emma Raducanu inizia una nuova collaborazione: questa volta con Dmitry Tursunov

A un mese dal tentativo di difendere il titolo agli US Open, la diciannovenne Emma Raducanu ha un nuovo allenatore. Dopo aver chiuso la collaborazione con il tedesco Torben Beltz (che ora lavora con l’estone Anett Kontaveit), la Raducanu sta preparando la stagione sul veloce con il russo Dmitry Tursunov, l’uomo che ha aiutato la Kontaveit a salire al numero due della classifica WTA e che in precedenza aveva portato la bielorussa Aryna Sabalenka alla stessa posizione in classifica.

I due sono stati visti allenarsi a Londra prima di recarsi a Washington, dove la Raducanu sarà al via la prossima settimana.