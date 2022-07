WTA 250 Varsavia e Praga: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno. Jasmine Paolini ai quarti a Varsavia. Fuori la Cocciaretto. Si ritira la Errani

Jasmine Paolini è approdata ai quarti di finale nel torneo WTA 250 di Varsavia.

La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.58 del ranking e decima testa di serie dopo la rivoluzione del tabellone, ha regolato al secondo turno per 61 67(1) 60, in un’ora e minuti di partita, la francese Clara Burel, 21enne di Rennes, n.131 del ranking, conquistando per la terza volta in stagione un posto tra le migliori otto.

Venerdì Paolini si giocherà un posto nelle semifinali con l’elvetica Viktorija Golubic, n.103 del ranking.

Si ritira Sara Errani. La 35enne di Massa Lombarda, n.127 WTA, promossa dalle qualificazioni, si è ritirata a metà del secondo set contro l’ucraina Kateryna Kozlova Baindl, n.190 del ranking, sul punteggio di 62 3-0 (30-0) per un problema alla parte della schiena.

Eliminata anche Elisabetta Cocciaretto superata al secondo turno da Caroline Garcia n.45 del ranking e quinta favorita del seeding in due set.

WTA 250 Varsavia (Polonia) – 2° Turno, terra battuta

WTA Warsaw Viktorija Golubic Viktorija Golubic 6 6 6 Kristina Mladenovic Kristina Mladenovic 7 2 1 Vincitore: V. Golubic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Kristina Mladenovic 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 Viktorija Golubic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Kristina Mladenovic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 3-1 → 4-1 Viktorija Golubic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Kristina Mladenovic 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-1 → 2-1 Viktorija Golubic 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 Kristina Mladenovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Viktorija Golubic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Kristina Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 Viktorija Golubic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Kristina Mladenovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Viktorija Golubic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Kristina Mladenovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Viktorija Golubic 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Kristina Mladenovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-0 0-1* 0*-1 1-1* 2*-1 2-1* 3*-1 3-2* 3*-2 df 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 3*-6 3-6* df 4-6* 6-6 → 6-7 Kristina Mladenovic 15-0 30-0 40-0 df 40-15 ace 6-5 → 6-6 Viktorija Golubic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 df 5-5 → 6-5 Kristina Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Viktorija Golubic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Kristina Mladenovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Viktorija Golubic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Kristina Mladenovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Viktorija Golubic 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 3-1 → 3-2 Kristina Mladenovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 2-1 → 3-1 Viktorija Golubic 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Kristina Mladenovic 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Viktorija Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Viktorija Golubicvs Kristina Mladenovic

Elisabetta Cocciaretto vs (5) Caroline Garcia



WTA Warsaw Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 3 5 Caroline Garcia [5] Caroline Garcia [5] 6 7 Vincitore: C. Garcia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Caroline Garcia 15-15 15-30 30-30 df 40-30 5-6 → 5-7 Elisabetta Cocciaretto 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-5 → 5-6 Caroline Garcia 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Elisabetta Cocciaretto 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Caroline Garcia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Caroline Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Caroline Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Caroline Garcia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 df 2-4 → 2-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 df 1-4 → 2-4 Caroline Garcia 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Caroline Garcia 15-0 30-0 df 40-0 0-2 → 0-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-40 0-1 → 0-2 Caroline Garcia 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(1) Iga Swiatek vs Gabriela Lee Non prima 14:30



WTA Warsaw Iga Swiatek [1] Iga Swiatek [1] 6 6 Gabriela Lee Gabriela Lee 3 2 Vincitore: I. Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 df 5-2 → 6-2 Gabriela Lee 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Gabriela Lee 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Gabriela Lee 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Iga Swiatek 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Gabriela Lee 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Gabriela Lee 15-0 15-15 15-30 30-30 df 30-40 4-3 → 5-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Gabriela Lee 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 df 40-0 2-2 → 3-2 Gabriela Lee 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 df 1-1 → 2-1 Gabriela Lee 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(8) Petra Martic vs Maja Chwalinska



WTA Warsaw Petra Martic [8] • Petra Martic [8] 0 6 2 Maja Chwalinska Maja Chwalinska 0 3 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Petra Martic 2-1 Maja Chwalinska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Petra Martic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Maja Chwalinska 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Petra Martic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Maja Chwalinska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-2 → 5-3 Petra Martic 0-15 15-15 30-15 df 40-15 4-2 → 5-2 Maja Chwalinska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Petra Martic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Maja Chwalinska 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Maja Chwalinska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Petra Martic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 2 – ore 11:00

(10) Jasmine Paolini vs Clara Burel



WTA Warsaw Jasmine Paolini [10] Jasmine Paolini [10] 6 6 6 Clara Burel Clara Burel 1 7 0 Vincitore: J. Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 Clara Burel 0-15 0-30 0-40 15-40 5-0 → 6-0 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 Clara Burel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Clara Burel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 1-0 → 2-0 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0*-1 0*-2 df 0-3* 0*-3 0-4* 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Clara Burel 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Jasmine Paolini 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Clara Burel 15-0 30-0 40-0 df 5-3 → 5-4 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 Clara Burel 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-2 → 5-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Clara Burel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Jasmine Paolini 15-0 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Clara Burel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Clara Burel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Clara Burel 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Clara Burel 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Clara Burel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Sara Errani vs Kateryna Baindl



WTA Warsaw Sara Errani • Sara Errani 0 2 0 Kateryna Baindl Kateryna Baindl 30 6 3 Vincitore: K. Baindl per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Sara Errani 0-15 0-30 0-3 Kateryna Baindl 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 Sara Errani 0-15 15-15 15-30 0-1 → 0-2 Kateryna Baindl 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Kateryna Baindl 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Kateryna Baindl 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 2-3 Sara Errani 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Kateryna Baindl 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Kateryna Baindl 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

(1) Anna Bondar / (1) Kimberley Zimmermann vs Ana Bogdan / Kristina Mladenovic



WTA Warsaw Anna Bondar / Kimberley Zimmermann [1] Anna Bondar / Kimberley Zimmermann [1] 7 3 9 Ana Bogdan / Kristina Mladenovic Ana Bogdan / Kristina Mladenovic 6 6 1 Vincitori: A. Bogdan / K. Mladenovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-1 Anna Bondar / Kimberley Zimmermann 0-1 Anna Bondar / Kimberley Zimmermann 9-10 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Ana Bogdan / Kristina Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Anna Bondar / Kimberley Zimmermann 0-15 df 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Ana Bogdan / Kristina Mladenovic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 Anna Bondar / Kimberley Zimmermann 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Ana Bogdan / Kristina Mladenovic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Anna Bondar / Kimberley Zimmermann 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Ana Bogdan / Kristina Mladenovic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 1-1 → 1-2 Anna Bondar / Kimberley Zimmermann 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Ana Bogdan / Kristina Mladenovic 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-0* 1-0* 1-1* 2*-1 2-1* 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 Ana Bogdan / Kristina Mladenovic 15-15 df 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Anna Bondar / Kimberley Zimmermann 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-5 → 6-5 Ana Bogdan / Kristina Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Anna Bondar / Kimberley Zimmermann 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Ana Bogdan / Kristina Mladenovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Anna Bondar / Kimberley Zimmermann 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Ana Bogdan / Kristina Mladenovic 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 3-2 → 3-3 Anna Bondar / Kimberley Zimmermann 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Ana Bogdan / Kristina Mladenovic 15-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Anna Bondar / Kimberley Zimmermann 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Ana Bogdan / Kristina Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Anna Bondar / Kimberley Zimmermann 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Paula Kania-Chodun / Renata Voracova vs (3) Natela Dzalamidze / (3) Viktorija Golubic



WTA Warsaw Paula Kania-Chodun / Renata Voracova • Paula Kania-Chodun / Renata Voracova 15 3 0 Natela Dzalamidze / Viktorija Golubic [3] Natela Dzalamidze / Viktorija Golubic [3] 0 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Paula Kania-Chodun / Renata Voracova 15-0 0-2 Natela Dzalamidze / Viktorija Golubic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Paula Kania-Chodun / Renata Voracova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Natela Dzalamidze / Viktorija Golubic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-5 → 3-6 Paula Kania-Chodun / Renata Voracova 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Natela Dzalamidze / Viktorija Golubic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 2-5 Paula Kania-Chodun / Renata Voracova 30-0 40-0 40-15 0-5 → 1-5 Natela Dzalamidze / Viktorija Golubic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Paula Kania-Chodun / Renata Voracova 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-3 → 0-4 Natela Dzalamidze / Viktorija Golubic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-2 → 0-3 Paula Kania-Chodun / Renata Voracova 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-1 → 0-2 Natela Dzalamidze / Viktorija Golubic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Court 3 – ore 13:00

Andrea Gamiz / Laura Pigossi vs /



WTA Warsaw Andrea Gamiz / Laura Pigossi Andrea Gamiz / Laura Pigossi 6 2 Katarzyna Kawa / Alicja Rosolska [2] Katarzyna Kawa / Alicja Rosolska [2] 7 6 Vincitori: K. Kawa / A. Rosolska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Katarzyna Kawa / Alicja Rosolska 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Andrea Gamiz / Laura Pigossi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-5 → 2-5 Katarzyna Kawa / Alicja Rosolska 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 40-40 1-4 → 1-5 Andrea Gamiz / Laura Pigossi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 Katarzyna Kawa / Alicja Rosolska 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Andrea Gamiz / Laura Pigossi 15-0 30-15 30-30 30-40 df 0-2 → 0-3 Katarzyna Kawa / Alicja Rosolska 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Andrea Gamiz / Laura Pigossi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-0 0*-1 1*-1 1*-2 2-2* 2*-3 2-3* 2*-4 2-5* 6-6 → 6-7 Andrea Gamiz / Laura Pigossi 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Katarzyna Kawa / Alicja Rosolska 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Andrea Gamiz / Laura Pigossi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Katarzyna Kawa / Alicja Rosolska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Andrea Gamiz / Laura Pigossi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Katarzyna Kawa / Alicja Rosolska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-2 → 4-3 Andrea Gamiz / Laura Pigossi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 Katarzyna Kawa / Alicja Rosolska 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Andrea Gamiz / Laura Pigossi 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Katarzyna Kawa / Alicja Rosolska 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Andrea Gamiz / Laura Pigossi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Katarzyna Kawa / Alicja Rosolska 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(4) Anna Danilina / (4) Anna-Lena Friedsam vs Alexandra Cadantu-Ignatik / Gabriela Lee



WTA Warsaw Anna Danilina / Anna-Lena Friedsam [4] Anna Danilina / Anna-Lena Friedsam [4] 0 6 4 Alexandra Cadantu-Ignatik / Gabriela Lee • Alexandra Cadantu-Ignatik / Gabriela Lee 0 2 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Alexandra Cadantu-Ignatik / Gabriela Lee 4-3 Anna Danilina / Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Alexandra Cadantu-Ignatik / Gabriela Lee 40-0 3-2 → 3-3 Anna Danilina / Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 Alexandra Cadantu-Ignatik / Gabriela Lee 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Anna Danilina / Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Alexandra Cadantu-Ignatik / Gabriela Lee 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Anna Danilina / Anna-Lena Friedsam 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Alexandra Cadantu-Ignatik / Gabriela Lee 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 Anna Danilina / Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 4-2 → 5-2 Alexandra Cadantu-Ignatik / Gabriela Lee 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Anna Danilina / Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Alexandra Cadantu-Ignatik / Gabriela Lee 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Anna Danilina / Anna-Lena Friedsam 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 30-40 1-1 → 2-1 Alexandra Cadantu-Ignatik / Gabriela Lee 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Anna Danilina / Anna-Lena Friedsam 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 0-0 → 1-0

WTA 250 Prague Open (Repubblica Ceca) – 2° Turno, cemento

WTA Prague Lin Zhu Lin Zhu 4 6 Anastasia Potapova [7] Anastasia Potapova [7] 6 7 Vincitore: A. Potapova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-0* 2*-0 df 3-0* 3*-0 3-1* 3*-2 4*-2 4*-3 5-3* 5*-4 5-4* 5*-5 6-5* 6*-5 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8*-7 8-8* 8*-9 8-9* 6-6 → 6-7 Lin Zhu 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 A-40 5-5 → 5-6 Lin Zhu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Lin Zhu 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Anastasia Potapova 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Lin Zhu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-2 → 3-2 Lin Zhu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Lin Zhu 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Lin Zhu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Lin Zhu 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Lin Zhu 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Lin Zhu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Anastasia Potapova 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Lin Zhu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Anastasia Potapova 15-0 30-0 df 40-0 0-0 → 0-1

Lin Zhuvs (7) Anastasia Potapova

(1) Anett Kontaveit vs Lucie Havlickova



WTA Prague Anett Kontaveit [1] Anett Kontaveit [1] 6 6 Lucie Havlickova Lucie Havlickova 4 3 Vincitore: A. Kontaveit Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Lucie Havlickova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Anett Kontaveit 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Lucie Havlickova 0-15 0-30 3-3 → 4-3 Anett Kontaveit 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Lucie Havlickova 15-0 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 Anett Kontaveit 15-0 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Lucie Havlickova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 Anett Kontaveit 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Lucie Havlickova 0-15 15-15 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Anett Kontaveit 15-0 30-0 40-0 df 40-15 5-4 → 6-4 Lucie Havlickova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Anett Kontaveit 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Lucie Havlickova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Anett Kontaveit 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Lucie Havlickova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Anett Kontaveit 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Lucie Havlickova 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 2-1 Anett Kontaveit 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Lucie Havlickova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Nao Hibino vs (2) Barbora Krejcikova



WTA Prague Nao Hibino Nao Hibino 3 7 6 Barbora Krejcikova [2] Barbora Krejcikova [2] 6 6 3 Vincitore: N. Hibino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Nao Hibino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Barbora Krejcikova 0-15 0-30 0-40 15-40 df 30-40 4-3 → 5-3 Nao Hibino 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 Barbora Krejcikova 0-15 0-30 15-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Nao Hibino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Barbora Krejcikova 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Nao Hibino 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1*-2 2-2* 3*-2 3-2* 4*-2 4-3* 4*-3 5-3* 6*-3 6-3* 6*-4 6-5* 6*-5 6-6 → 7-6 Nao Hibino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Nao Hibino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Nao Hibino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Barbora Krejcikova 0-15 0-30 15-30 df 15-40 1-3 → 2-3 Nao Hibino 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 1-3 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Nao Hibino 0-15 df 0-30 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Barbora Krejcikova 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Nao Hibino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 3-5 Nao Hibino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 df A-40 2-4 → 3-4 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Nao Hibino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Barbora Krejcikova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Nao Hibino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Nao Hibino 0-15 15-15 15-30 30-30 df 30-40 0-0 → 0-1

(5) Alizé Cornet vs Linda Noskova



WTA Prague Alizé Cornet [5] • Alizé Cornet [5] 40 5 2 Linda Noskova Linda Noskova 0 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Alizé Cornet 15-0 ace 30-0 40-0 2-0 Linda Noskova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Alizé Cornet 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-6 → 5-7 Alizé Cornet 0-15 0-30 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-5 → 5-6 Linda Noskova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Alizé Cornet 15-0 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Alizé Cornet 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 Linda Noskova 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Alizé Cornet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Alizé Cornet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Linda Noskova 15-0 15-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Alizé Cornet 0-15 15-15 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

(3) Miyu Kato / (3) Samantha Murray Sharan vs Lucie Hradecka / Andrea Sestini Hlavackova



Il match deve ancora iniziare