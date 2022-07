Da San Marino – Biancazzurri in partenza per Baku: nei prossimi giorni scatta la Coppa Davis

È pronta a partire la Nazionale biancazzurra di Coppa Davis che dal 27 al 31 luglio sarà impegnata nel concentramento IV, zona Europa, sui campi in cemento della Baku Tennis Academy, in Azerbaijan.

La squadra, guidata dal team official Roberto Pellandra, è composta dagli atleti Simone De Luigi, Marco De Rossi, Stefano Galvani e dal capitano giocatore Domenico Vicini. Una formazione che vanta diversi record: De Rossi, che partecipa ininterrottamente dalla manifestazione da 11 anni, è tuttora il giocatore più giovane ad aver esordito in Davis, all’età di 13 anni e 319 giorni; Vicini, nell’edizione ospitata nel 2019 a San Marino, è diventato il giocatore più “anziano” di sempre a vincere un singolare in Coppa Davis. Già nel 2012 l’ITF lo aveva premiato con il Davis Cup Commitment Award, premio riservato a quei giocatori che hanno dato tutto per la Davis.

La squadra biancazzurra volerà in Azerbaijan domani. Martedì è previsto il sorteggio dei due gironi e mercoledì si inizierà a giocare. Oltre a San Marino, saranno al via del concentramento a Baku sei Nazioni: Albania, Andorra, Azerbaijan, Islanda, Kosovo e Malta. Due di queste verranno promosse al gruppo III nel 2023.

Ieri la formazione si è ritrovata sui campi in cemento del centro tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo per un’ultima seduta di allenamento prima della partenza e per ricevere il saluto da parte del presidente federale Christian Forcellini.