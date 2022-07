Cambia totalmente il tabellone di Kitzbuhel. Ruud e Berrettini danno forfait

Casper Ruud e Matteo Berrettini rispettivamente vincitore e finalista quest’oggi nel torneo di Gstaad hanno dato forfait la prossima settimana nel torneo ATP 250 di Kitzbuhel dove erano rispettivamente teste di serie n.1 e n.2.

Al via per i colori italiani il solo Lorenzo Sonego.

Il nuovo Md

(5) Ramos-Vinolas, Albert vs Bye

Varillas, Juan Pablo vs Taberner, Carlos

Coria, Federico vs Garin, Cristian

(WC) Jarry, Nicolas vs (7) Martinez, Pedro

(3) Bautista Agut, Roberto vs Bye

(Q) Casanova, Hernan vs (WC) Rodionov, Jurij

Lehecka, Jiri vs Monteiro, Thiago

(Q) Kopriva, Vit vs (8) Sousa, Joao

(9) Sonego, Lorenzo vs Andujar, Pablo

(LL) Dutra da Silva, Daniel vs (WC) Misolic, Filip

(LL) Sachko, Vitaliy vs Lajovic, Dusan

Bye vs (4) Karatsev, Aslan

(10) Gasquet, Richard vs (Q) Ofner, Sebastian

(LL) Shevchenko, Alexander vs (PR) Thiem, Dominic

(Q) Melzer, Gerald vs Hanfmann, Yannick

Bye vs (6) Griekspoor, Tallon