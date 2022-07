Challenger Segovia: Il Tabellone Principale e di Quali. Nessun azzurro al via

Challenger Segovia – Tabellone Principale – hard

(1) Borges, Nuno vs Basic, Mirza

Qualifier vs Qualifier

Masur, Daniel vs Donskoy, Evgeny

Qualifier vs (5) Humbert, Ugo

(4) Grenier, Hugo vs (WC) Moro Canas, Alejandro

Qualifier vs Kuhn, Nicola

(Alt) Alvarez Varona, Nicolas vs Bellier, Antoine

Karlovskiy, Evgeny vs (8) Barrere, Gregoire

(7) Popko, Dmitry vs Geerts, Michael

(SE) Yevseyev, Denis vs (WC) Rincon, Daniel

Jubb, Paul vs Nava, Emilio

Moriya, Hiroki vs (3) Verdasco, Fernando

(6) Celikbilek, Altug vs Qualifier

Kuznetsov, Andrey vs (Alt) Marchenko, Illya

Escoffier, Antoine vs (WC) Porras, Julio César

Qualifier vs (2) Lestienne, Constant

(1) Zuk, Kacpervs Leshem, EdanLi, Hanwenvs (7) Barroso Campos, Alberto

(2) Decamps, Gabriel vs (PR) Cervantes, Inigo

(WC) Gonzalez Fernandez, Mario vs (10) Bondarevskiy, Yan

(3) Kachmazov, Alibek vs (WC) Carretero, Pablo

(WC) Montes-De La Torre, Inaki vs (9) Jasika, Omar

(4) De Schepper, Kenny vs Kadhe, Arjun

(Alt) Palan, Dominik vs (11/Alt) Lock, Benjamin

(5/Alt) Menendez-Maceiras, Adrian vs (WC) Blanch, Dali

(PR) Carr, Simon vs (8) Sanchez Jover, Carlos

(6) Ejupovic, Elmar vs (PR) Bellucci, Thomaz

Leite, Wilson vs (12) Istomin, Denis