ATP 250 Umago: Il Tabellone di Qualificazione. Ben sei azzurri al via. C’è anche un derby

ATP 250 Umago – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Moutet, Corentin vs Serdarusic, Nino

(WC) Pecotic, Matija vs (5) Travaglia, Stefano

(2) Gombos, Norbert vs (Alt) Romboli, Fernando

Horansky, Filip vs (6) Agamenone, Franco

(3) Ymer, Elias vs (Alt) Barrientos, Nicolas

Simon, Gilles vs (8) Zeppieri, Giulio

(4) Cobolli, Flavio vs Seppi, Andreas

(WC) Biljesko, Domagoj vs (7) Cecchinato, Marco

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. [WC] Matija Pecotic vs [5] Stefano Travaglia

2. [WC] Domagoj Biljesko vs [7] Marco Cecchinato (non prima ore: 19:00)

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. [1] Corentin Moutet vs Nino Serdarusic

2. [4] Flavio Cobolli vs Andreas Seppi (non prima ore: 19:00)

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Gilles Simon vs [8] Giulio Zeppieri

2. [2] Norbert Gombos vs [Alt] Fernando Romboli

Court 4 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [3] Elias Ymer vs [Alt] Nicolas Barrientos

2. Filip Horansky vs [6] Franco Agamenone