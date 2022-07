Atp Gstaad: Berrettini vede la semifinale, in quota l’azzurro favorito su Martinez. Ad Amburgo Lorenzo Musetti parte sfavorito

Il ritorno al tennis giocato, dopo il Covid che lo ha escluso da Wimbledon, ha visto una vittoria in due set per Matteo Berrettini contro l’esperto Richard Gasquet. Ora tra l’azzurro e la semifinale di Gstaad c’è lo spagnolo Roberto Martinez, ostacolo non insormontabile secondo i bookie. Berrettini parte nettamente avanti contro Pedro Martinez, in quota a 1,26 sia gli esperti mentre il successo dello spagnolo oscilla tra 3,75 e 3,95.

Il numero 15 del ranking Atp dovrebbe sbrigare la pratica in soli due set, con un 2-0 a suo favore offerto a 1,72, vale 3,90 volte la posta una vittoria dell’italiano al terzo e decisivo set, quota che sale tra 7,85 e 8 in caso di successo di Martinez per 2-1.

Nel torneo ATP 500 di Amburgo Lorenzo Musetti per i book parte leggermente sfavorito nel match che lo vedrà opposto a Davidovich Fokina. L’azzurro è quotato mediamente a 2.19 contro 1.68 dello spagnolo.

ATP 500 Amburgo

QF Karatsev – Cerundolo 0-1 2.84 1.43

QF Davidovich Fokina – Musetti 0-0 1.68 2.19

QF Alcaraz (1) – Khachanov (7) 1-0 1.17 5.14

QF Molcan – Coric 0-0 1.97 1.85

ATP 250 Gstaad

QF Thiem – Varillas 0-0 1.50 2.61

QF Martinez (5) – Berrettini (2) 0-0 4.23 1.23

QF Ruud (1) – Munar 2-0 1.26 3.92

QF Ramos-Vinolas (4) – Jarry 1-2 1.82 2.01