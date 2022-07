F.B.M. Tennis Tournament Memorial Poppy Vinti: Anna Turati ai quarti di finale

Verso la conclusione il torneo internazionale femminile 25mila dollari. Lombarda e spagnola passano il turno. La soddisfazione degli organizzatori. Attesa per l’arrivo di Temesvari, che nel 1983 vinse allo Junior gli Internazionali d’Italia.

Entra nella fase conclusiva la seconda edizione dell’ITF F.B.M. Tennis Tournament Memorial Poppy Vinti, torneo internazionale femminile con 25mila dollari di montepremi in corso di svolgimento allo Junior Tennis Perugia. Sui campi in terra rossa del club di via XX settembre ci sono le prime due qualificate ai quarti di finale. Si tratta della comasca Anna Turati, settima testa di serie del tabellone, che ha eliminato la romana Martina Colmegna col risultato di 64 62. Ai quarti arriva anche la spagnola Angela Fita Boluda, quarta favorita del seeding, abile a superare la toscana Jessica Pieri con il punteggio di 63 61. Intanto esprimono la propria soddisfazione i Maestri dello Junior Tennis Perugia: Roberto Tarpani, Andrea Grasselli, Stefano Lillacci e Francesco Vazzana. “Abbiamo avuto una bella risposta di pubblico in questi giorni, con partite di buon livello e belle giocate. Siamo contenti ed ora che si entra nella volata conclusiva del torneo ci aspettiamo tante battaglie per aggiudicarsi il torneo, che al di là del montepremi regala punti preziosi per il ranking”. C’è attesa tra l’altro per l’arrivo, nella giornata di venerdì, di Andrea Temesvari, ex tennista ungherese che allo Junior vinse gli Internazionali nel 1983 ed è stata anche nr.7 mondiale (vincendo in doppio il Roland Garros). Temesvari si intratterrà diversi giorni palleggiando anche con i giovani allievi della scuola tennis e con gli associati del club.