Fabio Fognini: “mi sto avvicinando sempre di più alla fine della mia carriera”

Fabio Fognini, che questa settimana è in gara nel torneo ATP 500 di Amburgo, ha vissuto una stagione completamente da dimenticare, con molti più bassi che alti. Fuori dalla top 50 ATP all’età di 35 anni, l’ex top 10 mondiale ammette di vivere il momento peggiore della sua carriera.

“Dopo la pandemia di coronavirus e tutti i problemi fisici che ho avuto, questo è stato il periodo più difficile della mia carriera sportiva. La fase peggiore della mia carriera. Dopo tutti i trionfi, le partite brutte e belle e i tornei vinti, posso dire che mi sto avvicinando sempre di più alla fine della mia carriera. Deciderò quando sarà il momento di lasciare tutto e continuare la mia vita con la mia famiglia lontano dai campi. So che sarà un momento molto difficile, ma vedremo quando accadrà”, ha confessato in una dichiarazione durante la conferenza stampa del torneo di Amburgo.

Vincendo il suo incontro di primo turno ad Amburgo, Fabio ha raggiunto la 400ª vittoria in singolare nel circuito maschile e ammette di non aver mai pensato di raggiungere un tale record. “Ho 35 anni e, ripensandoci, devo dire che non pensavo di poter raggiungere questo numero. È un grande risultato per me. Sono molto contento di ciò che ho ottenuto e spero di ottenere ancora qualcosa di più”.