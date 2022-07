ITF F.B.M. Tennis Tournament Memorial Poppy Vinti, concluse le ‘quali’. Al primo turno debutto vincente per Rocchett

Si entra nel vivo alla seconda edizione dell’ITF F.B.M. Tennis Tournament Memorial Poppy Vinti. Concluse le ‘quali’ la rassegna approda nella fase cruciale.

Hanno staccato il pass per il Main Draw, nelle ultime sfide di qualificazione, l’algerina Ines Ibbou (63 76 alla fiorentina Diletta Cherubini); l’ucraina Daria Lopatetska (62 76 alla greca Matoula); la norvegese Melanie Stokke (64 57 119 alla croata Bagaric); la slovena Ziva Falkner (62 60 alla palermitana Virginia Ferrara); la bulgara Gergana Topalova (61 36 105 alla lombarda Federica Arcidiacono) e l’unica italiana ovvero la lucchese Tatiana Pieri che ha regolato 75 61 la romana Giulia Crescenzi.

Iniziato anche il tabellone principale con il successo al debutto per la marchigiana Sofia Rocchetti che ha sorpreso la più esperta Bianca Turati. Ha preso il via pure il tabellone di doppio con esordio vincente per le coppie prime due teste di serie, Erjavec/Strakhova e Fita Boluda/Moratelli. Non mancheranno le attività collaterali alla seconda edizione dell’ITF F.B.M Tennis Tournament Memorial Poppy Vinti: ci sarà come ospite d’onore Andrea Temesvari, che allo Junior vinse gli Internazionali nel 1983 ed è stata anche nr.7 mondiale. Temesvari si intratterrà diversi giorni palleggiando anche con i giovani allievi della scuola tennis e con gli associati del club.

SERATA DI GALA – Nella splendida cornice del Castello di Ramazzano, alle Tenute Aliani, si è svolto il Gala Dinner dell’ITF F.B.M. Tennis Tournament Memorial Poppy Vinti. Ad intrattenere istituzioni e partners della rassegna i quattro maestri dello Junior Roberto Tarpani, Andrea Grasselli, Stefano Lillacci e Francesco Vazzana. Durante la serata dedicata agli sponsor del torneo, sono stati consegnati dei riconoscimenti oltre che ai rappresentanti delle aziende, anche al vice presidente del Coni Umbria Aurelio Forcignanò, all’assessore allo sport del Comune di Perugia Clara Pastorelli, ed al presidente e vice del comitato regionale umbro della Federtennis, Roberto Carraresi e Maurizio Mencaroni.

Risultati ultimo turno tabellone di qualificazione

Gergana Topalova (Bul, 1) b. Federica Arcidiacono (Ita) 61 36 105

Ziva Falkner (Slo, 4) b. Virginia Ferrara (Ita) 62 60

Ines Ibbou (Alg, 9) b. Diletta Cherubini (Ita) 63 76

Daria Lopatetska (Ukr, 10) b. Martha Matoula (Gre) 62 76

Melanie Stokke (Nor, 11) b. Lucija Ciric Bagaric (Cro) 64 57 119

Tatiana Pieri (Ita, 12) b. Giulia Crescenzi (Ita) 75 61

Risultati Primo Turno Main Draw

Sofia Rocchetti (Ita) b. Bianca Turati (Ita) 63 62

Risultati Primo Turno Doppio

Erjavec/Strakhova (Slo/Ukr, 1) b. Pipitone/Ortenzi (Ita/Arg) 62 61

Fita Boluda/Moratelli (Spa/Ita, 2) b. Babel/Nguyen Tan (Fra/Fra) 26 61 1311