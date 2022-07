ATP 500 Amburgo e ATP 250 Gstaad: Fabio Fognini avanza in Germania. Fuori Luca Nardi che perde netto. Male Lorenzo Sonego in Svizzera

Fabio Fognini approda al secondo turno nel torneo ATP 500 di Amburgo.

Il tennista ligure dopo una dura lotta ha sconfitto all’esordio Aljaz Bedene con il risultato di 63 36 76 (5) dopo 2 ore e 27 minuti di partita.

Al secondo turno sfiderà Karen Khachanov classe 1996 e n.26 ATP.

Da segnalare che Fabio nel terzo e decisivo set ha annullato ben cinque palle break nel primo gioco e poi nel tiebreak avanti per 5 a 2 con due minibreak perdeva entrambi i servizi ma sul 5 a 4 piazzava un nuovo minibreak ed al secondo match point utile chiudeva la partita per 7 punti a 5.

ATP Hamburg Aljaz Bedene Aljaz Bedene 3 6 6 Fabio Fognini Fabio Fognini 6 3 7 Vincitore: Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* df 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 A. Bedene 15-0 30-0 ace 40-0 5-6 → 6-6 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Bedene 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 A. Bedene 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 A. Bedene 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-3 → 3-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Bedene 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Bedene 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Bedene 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-3 → 5-3 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Bedene 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 3-1 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-0 → 3-1 A. Bedene 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Bedene 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Bedene 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-5 → 3-5 F. Fognini 15-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 A. Bedene 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Bedene 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-2 → 2-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Bedene 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

6 ACES 37 DOUBLE FAULTS 356/100 (56%) FIRST SERVE 61/105 (58%)43/56 (77%) 1ST SERVE POINTS WON 43/61 (70%)20/44 (45%) 2ND SERVE POINTS WON 24/44 (55%)1/3 (33%) BREAK POINTS SAVED 6/8 (75%)15 SERVICE GAMES PLAYED 1518/61 (30%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 13/56 (23%)20/44 (45%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 24/44 (55%)2/8 (25%) BREAK POINTS CONVERTED 2/3 (67%)15 RETURN GAMES PLAYED 1563/100 (63%) SERVICE POINTS WON 67/105 (64%)38/105 (36%) RETURN POINTS WON 37/100 (37%)101/205 (49%) TOTAL POINTS WON 104/205 (51%)

Niente da fare per Luca Nardi sconfitto all’esordio nel torneo ATP 500 di Amburgo.

Luca, proveniente dalle qualificazioni, è stato superato all’esordio nel main draw per 62 61, in appena 62 minuti, dallo spagnolo Pablo Carreno Busta, n.23 ATP, campione in carica.

Nella loro prima sfida c’è stato equilibrio fino al 2-1 per il marchigiano. Poi lo spagnolo ha cambiato marcia infilando un parziale di sette giochi consecutivi che gli ha permesso di assicurarsi il primo set per 6-2 e di partire con un break di vantaggio anche nella seconda frazione. Luca in qualche modo ha frenato l’emorragia (2-1) ma lo spagnolo ha piazzato un’altra striscia consecutiva, stavolta di quattro game chiudendo la partita per 6 a 1.

ATP Hamburg Pablo Carreno Busta [4] Pablo Carreno Busta [4] 6 6 Luca Nardi Luca Nardi 2 1 Vincitore: Carreno Busta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 L. Nardi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 3-1 → 4-1 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-0 → 2-1 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 2-0 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 P. Carreno Busta 15-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-2 → 4-2 L. Nardi 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4 ACES 11 DOUBLE FAULTS 423/35 (66%) FIRST SERVE 34/56 (61%)21/23 (91%) 1ST SERVE POINTS WON 18/34 (53%)7/12 (58%) 2ND SERVE POINTS WON 9/22 (41%)0/0 (0%) BREAK POINTS SAVED 2/7 (29%)7 SERVICE GAMES PLAYED 816/34 (47%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 2/23 (9%)13/22 (59%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 5/12 (42%)5/7 (71%) BREAK POINTS CONVERTED 0/0 (0%)8 RETURN GAMES PLAYED 728/35 (80%) SERVICE POINTS WON 27/56 (48%)29/56 (52%) RETURN POINTS WON 7/35 (20%)57/91 (63%) TOTAL POINTS WON 34/91 (37%)Male ancheimpegnato nel primo turno del torneoIl 27enne piemontese, n.60 del ranking, si è fatto sorprendere dal peruviano, proveniente dalle qualificazioni (dove al primo turno aveva stoppato Andrea Vavassori): il 26enne di Lima si è imposto 76(2) 62, in un’ora e 52 minuti di partita.

ATP Gstaad Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 2 Juan Pablo Varillas Juan Pablo Varillas 7 6 Vincitore: Varillas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Pablo Varillas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 L. Sonego 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-5 → 2-5 J. Pablo Varillas 30-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 1-1 → 1-2 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* ace 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 L. Sonego 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-5 → 5-6 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Pablo Varillas 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 J. Pablo Varillas 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Pablo Varillas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

6 ACES 62 DOUBLE FAULTS 239/66 (59%) FIRST SERVE 44/73 (60%)30/39 (77%) 1ST SERVE POINTS WON 35/44 (80%)13/27 (48%) 2ND SERVE POINTS WON 13/29 (45%)1/4 (25%) BREAK POINTS SAVED 1/2 (50%)10 SERVICE GAMES PLAYED 109/44 (20%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 9/39 (23%)16/29 (55%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON14/27 (52%)1/2 (50%) BREAK POINTS CONVERTED 3/4 (75%)10 RETURN GAMES PLAYED 1043/66 (65%) SERVICE POINTS WON 48/73 (66%)25/73 (34%) RETURN POINTS WON 23/66 (35%)68/139 (49%) TOTAL POINTS WON 71/139 (51%)