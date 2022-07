ATP 250 Bastad e Newport: I risultati con il dettaglio delle Finali. A Bastad primo successo in carriera per Francisco Cerundolo. Bolelli-Fognini sconfitti nella finale a Bastad dopo aver mancato match point

Simone Bolelli e Fabio Fognini si sono fermati a un punto dal titolo nella finale di doppio del torneo ATP 250 di Bastad.

Bolelli (n.33 ATP in doppio) e Fognini (n.30 del ranking di specialità), secondi favoriti del seeding, hanno perso 6-4 3-6 13-11 contro il brasiliano Rafael Matos (n.38 ATP in doppio) e lo spagnolo David Vega Hernandez (n.39 del ranking di specialità), quarte teste di serie, dopo aver mancato un match point sul 10-9 nel supertiebreak finale.

Francisco Cerúndolo ha dato il meglio di sé nella finale dell’ATP 250 di Bastad. L’argentino ha sconfitto il connazionale Sebastian Baez con il punteggio di 7-6(4) 6-2 in 1 ora e 51 minuti di partita. Sebbene sia stato Seba a iniziare il match in modo più esplosivo, Fran ha recuperato lo svantaggio per vincere il primo set al tie-break, giocando bene i momenti decisivi del parziale. In seguito, Cerúndolo ha continuato a deliziare con il suo dominio del campo di dritto, cosa che il suo avversario non è riuscito a contrastare oggi. Si tratta del primo titolo ATP per Francisco Cerúndolo, che chiude nel migliore dei modi una settimana incredibile qui in Svezia.

ATP 250 Bastad (Svezia) – Finali, terra battuta

ATP Bastad Rafael Matos / David Vega Hernandez [4] Rafael Matos / David Vega Hernandez [4] 6 3 13 Simone Bolelli / Fabio Fognini [2] Simone Bolelli / Fabio Fognini [2] 4 6 11 Vincitore: Matos / Vega Hernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 13-11 S. Bolelli / Fognini 1-0 R. Matos / Vega Hernandez 0-1 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 4-3 5-3 6-3 6-4 6-5 6-6 6-7 7-7 8-7 9-7 9-8 9-9 9-10 10-10 11-10 11-11 12-11 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Bolelli / Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-5 → 3-6 R. Matos / Vega Hernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 S. Bolelli / Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 R. Matos / Vega Hernandez 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Bolelli / Fognini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Matos / Vega Hernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 S. Bolelli / Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 R. Matos / Vega Hernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Bolelli / Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Matos / Vega Hernandez 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 S. Bolelli / Fognini 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 R. Matos / Vega Hernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 S. Bolelli / Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-2 → 4-3 R. Matos / Vega Hernandez 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 S. Bolelli / Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 R. Matos / Vega Hernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Bolelli / Fognini 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 R. Matos / Vega Hernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Bolelli / Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

ATP Bastad Francisco Cerundolo Francisco Cerundolo 7 6 Sebastian Baez [8] Sebastian Baez [8] 6 2 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 S. Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 S. Baez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 F. Cerundolo 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 S. Baez 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 df 4*-0 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* df 6-6 → 7-6 S. Baez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 S. Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 S. Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 S. Baez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 S. Baez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Baez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-1 → 1-1 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

ATP 250 Newport (USA) – Finali, erba

