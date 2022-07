Challenger Pozoblanco: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

Challenger Pozoblanco 80 – Tabellone Principale – hard

(1) Borges, Nuno vs Bellier, Antoine

Janvier, Maxime vs (Alt) Ionel, Nicholas David

Qualifier vs Qualifier

Basic, Mirza vs (7) Barrere, Gregoire

(3) Humbert, Ugo vs Qualifier

Jubb, Paul vs (WC) Merida, Daniel

Hoang, Antoine vs Nava, Emilio

Alvarez Varona, Nicolas vs (5) Pospisil, Vasek

(6) Celikbilek, Altug vs (WC) Moro Canas, Alejandro

Marozsan, Fabian vs Kuznetsov, Andrey

Masur, Daniel vs (WC) Sanchez Jover, Carlos

Gray, Alastair vs (4) Grenier, Hugo

(8) Escoffier, Antoine vs Qualifier

Geerts, Michael vs Qualifier

Qualifier vs Seyboth Wild, Thiago

Moriya, Hiroki vs (2) Lestienne, Constant

(1) Added, Danvs (WC) Vaise, Tomas(WC) Cejudo , Miguelvs (10) Li, Hanwen

(2) De Schepper, Kenny vs Cozbinov, Alexandr

Soriano Barrera, Adria vs (12) Montes-De La Torre, Inaki

(3) Menendez-Maceiras, Adrian vs Gima, Sebastian

(WC) Garcia Garcia, Juan Carlos vs (8) Leshem, Edan

(4) Dellien, Murkel vs Echeverria, John

Blanch, Dali vs (9/Alt) Kadhe, Arjun

(5) Jasika, Omar vs (WC) Planelles Ripoll, Gerard

(PR) Bellucci, Thomaz vs (7/Alt) Schoolkate, Tristan

(6) Pereira, Jose vs Carr, Simon

Zeballos, Federico vs (11) Damas, Miguel